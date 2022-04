Che gente siamo, il testo della nuova canzone di Sangiovanni

Durante la sua ultima apparizione televisiva, Sangiovanni si è esibito sulle note di Che gente siamo, il singolo uscito lo scorso venerdì 7 aprile e da subito oggetto di polemiche per non aver tenuto conto del politically correct. Ecco il testo della canzone “incriminata” Condividi

È in veste di ospite durante l’ultima puntata del programma tv Le Iene, andata in onda mercoledì 13 aprile, che Sangiovanni si è esibito sulle note del suo nuovo singolo Che gente siamo – negli ultimi giorni al centro di svariate polemiche. La canzone, contenuta nel suo ultimo album CADERE VOLARE, uscito il 7 aprile, è interpretata e scritta dallo stesso Sangiovanni, in compagnia dell’autore Riccardo Scirè che si è occupato anche della produzione del pezzo. Un brano che è una critica alla società di oggi che, nel continuo definirsi aperta e progressista, finisce per ottenere esattamente l’effetto contrario, condannando tra giudizi e azioni, tutto ciò che invece ha la sua unicità.

Anche Sangiovanni in gara al Festival di Sanremo con il brano "Farfalle". Classe 2003, Sangiovanni ha conquistato il successo grazie al talent Amici di Maria De Filippi. Ad Amici Sangiovanni ha vinto nella categoria "Canto" ma è arrivato secondo alla finalissima, battuto dalla sua ragazza, la ballerina Giulia Stabile.

approfondimento Sangiovanni, Cadere Volare momenti inscindibili della vita: la cover Nel particolare Sangiovanni è stato accusato di razzismo per un verso di Che gente siamo in cui cita la n-word. Scelta prontamente spiegata dal giovane cantante della Generazione Z, come uno scivolone in realtà voluto per sottolineare come in Italia, al giorno d’oggi, la libertà di opinione sia realmente messa a dura prova. E se da una parte gli haters hanno condannato le parole di Sangiovanni, dall’altra l’ex star di Amici è stata difesa da numerosi personaggi pubblici, tra i quali il rapper milanese Emis Killa che da tempo, tra brani e interviste, si batte fortemente per fare in modo che il politicamente corretto non invada anche il mondo della musica, trasformando il tutto in una questione di ipocrisia e lasciando così da parte la realtà di battaglie concrete.

Ecco il testo di Che gente siamo di Sangiovanni, brano oggetto di polemica e prontamente difeso da un tweet di Emis Killa.