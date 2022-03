Jeff Carson, morto a 58 anni il cantante di “Not on Your Love"

Chi era Jeff Carson, vincitore dell’Academy of Country Music

Nome d’arte di Jeffrey Lee Herndon, la star della musica country Jeff Carson si è spenta lo scorso sabato 26 marzo a Franklin, in Tennessee, a seguito di un improvviso attacco di cuore che non ha lasciato via di cura. Nato nel ’63 a Tulsa, in Oklaoma, al momento della morte, Carson aveva solo 58 anni. Durante la sua carriera ricca di successi e culminata con la pubblicazione dei singoli Not On Your Love, The Car e Holdin’ Onto Somethin’, il musicista e cantante americano è stato anche vincitore del tanto ambito premio Academy of Country Music. Da sempre appassionato di musica, Jeff Carson iniziò ad esibirsi molto giovane, partecipando ad alcune competizioni locali. Ma è con il trasferimento a Branson, in Missouri, che Carson non solo incontra la sua futura moglie, ma si diletta anche nel suonare il basso in diverse band e registrando demo per svariati artisti famosi come Tracy Byrd, Tracy Lawrence, Reba McEntire, ma anche Tim McGraw e Faith Hill. Il suo sodalizio con il produttore discografico Chuck Howard, che dal 1994 lo prende sotto la sua ala, permette a Jeff Carson di costruire le prime basi del suo successo pubblicando tra le altre con Curb Records proprio quei brani che gli permisero di raggiungere anche importanti posizioni nel rank Billboard. Si parla di Yeah Buddy, ma anche The Car e l’iconica melodia di Not On Your Love. Carson se ne va lasciando la moglie Kim Cooper Carson e il figlio Dayton Grei Herndon Carson, insieme alla madre, fratello, sorella e altri parenti stretti.