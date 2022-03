Sara Mercurio, la distanza che vanifica l'amore è Magnitude: il video

Il mio singolo Magnitude è scritto insieme all’autrice Giorgia Brunello (della Jericho Records ) e prodotto dalla MMline Production Records di Maria Totaro, manager e discografica che ho avuto la fortuna di incontrare nel 2021. E’ stata lei a scoprirmi e a trovare un talento in me, dandomi l’opportunità di incidere il mio inedito "Magnitude".

Il brano nasce dalla mia collaborazione con l’autrice Brunello, che è riuscita a interpretare con le giuste parole ciò che volevo trasmettere. “Magnitude” significa grandezza, ma è anche l’unità di misura dei terremoti, ovvero una stima dell’energia sprigionata da un terremoto nel punto di frattura.



Il testo, infatti, parla di un grande amore che ha incontrato il suo punto di frattura prima del tempo: la distanza. Nel videoclip la prima scena è ambientata alle sette di mattina in una ferrovia, dove i due protagonisti innamorati sono costretti a salutarsi. Il treno è partito e chissà quando si rivedranno. La ragazza rimane sola tra i suoi pensieri e si sente cieca, vuota e nuda, tornando alla stessa noiosa routine ogni giorno. L’unico momento di sollievo lo trova durante la notte, dove la mente è libera di fare giri parabolici e di immaginare le cose più belle e impossibili. Ma come tutte le cose belle la notte non dura in eterno e si spegne lentamente. Ti sveglia e ti riporta alla realtà. Di sicuro nella mia realtà e al centro della mia vita c'è la musica, con la quale riesco ad esprimere i miei sentimenti e a rapportarmi con il mondo circostante. Ho un carattere deciso, sincero ed estroverso e dicono che ho la capacità di arrivare al cuore della gente...Nei miei prossimi lavori, vorrei far risaltare maggiormente la mia anima pop/dance e soul.

Adesso sto lavorando sodo per crescere artisticamente e auspico di farmi conoscere e di essere apprezzata da un pubblico più vasto come artista attraverso la mia musica e la partecipazione ad alcuni talent e concorsi, che ritengo siano degli ottimi trampolini di lancio per la mia carriera.