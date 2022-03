Giorgieness mette una playlist cantautorale Tra Chi Fugge e Chi Resta

In concomitanza con la partenza del tour da Roma, che avrà per protagonista l'album Mostri, l'artista sceglie per Sky Tg24 dieci brani di altrettante cantautrici. Una selezione speciale, per nulla banale, che dimostra che oggi in Italia si può ascoltare tanta bella musica

A scavare bene, si trovano sempre dei tesori. In Italia abbiamo una marea di cantautrici incredibili, eccone alcune delle mie preferite in ordine totalmente casuale.

Se lo spazio non ce lo danno con le buone, è il caso di prenderselo di sfondamento.

Anna e l’appartamento - Provvisoria

Anna è il giusto mezzo tra pop da classifica e cantautorato, quando ho sentito questo pezzo la prima volta sono impazzita!



Emma Nolde - Nero Ardesia

Se penso ad Emma, oltre ad essere la persona più alta che io abbia mai conosciuto, penso a quanto talento può esserci in soli 19 anni. E credo abbia un futuro davvero luminoso.



Maria Faiola - Pazienza

In un mondo giusto, con la sua voce e il suo modo di interpretare (e di comunicare) Maria la conoscerebbero tutti. In poche persone ho visto tanta determinazione e voglia di andare avanti nonostante tutto. Conoscetela e amatela come faccio io.



CRLN - Magone

Carolina è così vera e pura che prima di fare uscire nuova musica si sta prendendo il tempo di guardarsi dentro, di scoprirla e amarla. Sta tornando, siate pronti.



Mille - La Vita, Le cose

Elisa, dagli anni Cinquanta in diretta streaming, ci manda segnali di vita forti e chiari. Una delle penne più argute che conosca, gia frontgirl dei Moseek, col suo progetto solista ci sta regalando delle perline eleganti e sfacciate insieme. E ha una voce inconfondibile!



Lamo - Inutile

Daniela l’avrete sicuramente vista sul palco come musicista in un sacco di progetti importanti, ora finalmente ha il suo e credo se lo meritasse proprio di usare le sue parole per raccontare come vede il mondo. Scopritela, sta nascendo una stellina.



Galea - Tè

La prima volta che ho ascoltato questa canzone, mi sono chiesta come una ragazza così giovane potesse essere tanto profonda. Non esagero se dico che è uno dei miei pezzi preferiti al mondo. Claudia cresce bene, molto bene.



Francamente - Bombe in Colombe

Saper parlare di politica e temi sociali in modo competente è difficilissimo, saperne cantare ancora di più. Se sei una donna e sai fare entrambe le cose, ti diranno sempre che non sei posizionanbile. Ma Franca se ne frega, e continua a farlo splendidamente.

Jamila - Giovani che scalpitano a letto

Una volta mi sono ritrovata a fare da giudice in un contest, era estate, ero felice perché c’erano tantissime ragazze e progetti femminili in gara. Jamila mi ha colpita perché mentre suonava ha avuto una sfortuna cosmica con impianto e chitarra ma non si è scomposta. Ha continuato a cantare e suonare, con la giusta rabbia e la giusta gioia insieme. L’ho amata subito.



Mèsa - Stomaco

Come me è involontariamente uscita dagli anni Novanta. Mi ricorda l’algidità fluida e misteriosa di Pj Harvey. Canta, scrive e suona e lo fa divinamente. Una di quelle artiste che si prende il giusto tempo per scrivere lontana dalle ansie discografiche.