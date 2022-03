Simona Molinari, con Lei Balla Sola ci porta in un universo di Petali

Simona Molinari pubblica il suo nuovo singolo Lei balla sola (BMG) che anticipa il nuovo album Petali in uscita l’1 aprile e da domani in pre-order a questo link https://SimonaMolinari.lnk.to/PetaliPR. Il brano è scritto e prodotto da Fabio Ilacqua e racconta di Sofia, una clochard, ma anche una donna libera, una viaggiatrice che ci fa entrare nella sua vita avvolti da un’atmosfera delicata e sognante. La donna piena dell’istinto necessario a vivere la vita fino in fondo è infatti protagonista nell’intero progetto Petali che vede tornare sulla scena una nuova Simona Molinari, a seguito di un’evoluzione personale e una rivoluzione artistica che l’ha portata ad esprimere sè stessa in maniera più intima e libera. Così Simona commenta il brano: “Una strada sola. Apparentemente diversa ma uguale per tutte. Celebro la forza della delicatezza, le scelte coraggiose e gentili. L’abbraccio della madre, lo sguardo deciso nel dire no sorridendo. Questa è la donna, questa è l’energia che invito tutti, donne e uomini, a usare in un periodo delicato come questo. Con accoglienza e amore".



L’8 aprile Simona Molinari partirà con il suo Petali in tour – Teatri e dintorni prodotto e organizzato da Baobab Music&Ethics. Le prime due date previste al Blue Note di Milano sono già sold out.



IL CALENDARIO

8-9-10 aprile, Milano, Blue Note

6 maggio, San Severo (FG), Teatro Verdi

7 maggio, Pescara, Teatro Massimo

10 maggio, Firenze, Teatro Puccini

11 maggio, Bologna, Teatro Duse

28 maggio, Agrigento, Valle dei Templi