Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno: esce l’album congiunto

Il primo album nato dalla collaborazione tra Cor Veleno e i Tre Allegri Ragazzi Morti sta per arrivare: il 25 marzo prossimo, infatti, l’attesa sarà finita e i fan delle due band potranno finalmente scoprire il risultato di mesi di lavoro. I due gruppi si sono incontrati per la prima volta nel 2019, a Roma, e hanno condiviso un senso dell’humor molto simile. Il risultato è l’album Meme K Ultra dal sound nuovo e originale, che riflette sul presente, sul futuro, su vecchi robot e su donne lottatrici.

Il titolo è un gioco di parole tutto da scoprire



A poche settimane dall’uscita del disco, il “supergruppo” ha reso l’attesa ancora più stimolante, spiegando che il titolo è un gioco di parole “che lasciamo a voi scoprire. Se non ci riuscite, continuerete lo stesso a percepirlo come un qualcosa di ritmico e musicale. Come tutto il lavoro.”

La grafica dell’album è stata curata dall’autore di graphic novel Davide Toffolo, mentre i disegni e il collage presenti nell’artwork del vinile sono opera della creatività di Toffolo e di Alessandro Barinciani, quest’ultimo autore della progettazione grafica. I due hanno spiegato di essere molto soddisfatti del risultato: “Entrambi abbiamo scelto di utilizzare un simbolo molto forte, per i Cor Veleno si tratta della tigre, mentre per i Tre Allegri Ragazzi Morti è la maschera.”

Così, i due artisti hanno pensato di realizzare una tigre con la maschera, immagine potente e fortissima che rende nuova l’iconografia.