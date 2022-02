Le 8 canzoni più famose di Gino Paoli

Voce simbolo della musica italiana e artista che ha fatto la storia con le sue canzoni negli ultimi 50 anni, Gino Paoli è un’icona senza tempo. Ecco le sue 8 canzoni più famose Condividi

Classe 1934, colonna portante della musica italiana, Gino Paoli non ha bisogno di presentazioni. Un personaggio di quelli travagliati, sopra le righe, che nel 1934 è nato a Monfalcone per fare della sua vita un vortice tormentato, dalla relazione con Ornella Vanoni alla morte di Vittorio Faber, rimasto ucciso in un incidente, mentre Gino Paoli era alla guida dell’auto. Entusiasmo verso la vita, tormento e dolore, la ricerca dell’amore vero, ma impossibile da vivere totalmente: tutto questo, e molto altro, è il mondo racchiuso nelle canzoni di Gino Paoli.

Il cielo in una stanza Anno 1961, il brano ll cielo in una stanza viene composto da Gino Paoli e pubblicato inizialmente per l’interpretazione di Mina. Da subito colpisce nel romanticismo delle sue parole e le note in grado di entrare ed emozionare anche i più cinici. È forse la sua Nona Sinfonia, qui eseguita al fianco di Danilo Rea live nel 2018.

La Gatta È del 1960 il brano autobiografico La Gatta, che nel 2012 è diventato, ad opera dello stesso cantautore, un libro illustrato per bambini. Tra i brani di maggior successo di Paoli, attinge direttamente alla sua vita. Nessuna storia d’amore al centro delle note, ma la sua crescita come persona e artista, giunto al successo, ma sempre nostalgico di qualcosa che non c’è più.

Sapore di sale Usciva nel 1963 uno dei brani diventati icone della canzone italiana a livello internazionale. Simbolo delle estati degli anni Sessanta, torna risuonando viva puntuale ad ogni bella stagione. Successo immediato, la struttura musicale con il suo giro di Do dai tratti semplici nasconde un testo che è vera poesia.

Senza fine Siamo nel 1961 e Senza fine segna un altro grande successo di Gino Paoli. Indissolubilmente legata al travagliato amore con Ornella Vanoni, è con la stessa cantautrice milanese che duetta Paoli in una versione emozionante e struggente.

Che cosa c'è Nel 1964 Gino Paoli regala alla musica italiana un’altra pietra miliare. Che cosa c’è è un brano iconico, nel quale l’anima romantica, intensa e nostalgica del cantautore ci accompagna tra note e parole in quel “per sempre” cercato e desiderato durante tutta la carriera da Paoli. Di nuovo torna Ornella Vanoni al fianco di Claudio Baglioni, Giusy Ferreri, Giuliano Palma e Lanfranco Malaguti a rendere omaggio al brano con cover emozionanti.

Una lunga storia d’amore Nel 1988 Gino Paoli compone e pubblica una delle canzoni più toccanti della sua carriera. Una lunga storia d’amore è un’avventura romantica e pessimista alla ricerca di quell’amore vero, vivo, ma sfuggente, che potrebbe non durare in eterno, ma che vale la pena cantare.

Non Andare Via Nel 1962 Gino Paoli decide di riadattare il brano Ne me quitte pas del francese Jacque Brel. Otto anni più tardi, Patty Pravo la farà propria, grazie all’arrangiamento di Ruggero Cini e dell’orchestra I Cantori Moderni di Alessandroni e la porterà a “Canzonissima 1970”.