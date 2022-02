Da poco fuori con un Ep pubblicato per l'etichetta milanese Gutter, questo giovane artista pugliese racconta in maniera trasparente e diretta il mondo che lo circonda. Ad accompagnare il progetto dieci canzoni per lui (e non solo) speciali

G Sepe - Ancora notte

Il mio brano che meglio comunica un mondo interiore fatto di sentimenti agrodolci, di dubbi esistenziali e risposte spesso banali, che però riescono a danzare in armonia almeno per la durata di una canzone. Un momento tanto atteso quanto fugace, come un bel tramonto romantico ma effimero, e non per questo meno intenso.



Gabriele, il Guapo - Skincare



Una voce calma sulle note di un piano delicato. Questo è un brano che ti accarezza con mano ruvida, sussurrando parole dal tono disilluso, scolpite dal peso concreto di un sogno intangibile. Una canzone vellutata, stanca ma fiera, costruita al ritmo di una vita "loquace finchè resta tra i muti".



Venerus - Solo dove vai tu



Dal suo esordio di uattro anni fa, Venerus resta il mio artista preferito. Questa canzone è un gemma rara di musica e scrittura, una dedica d'amore delicatamente profonda con poco di romantico e molto di esistenziale. Da ascoltare a cuore aperto.



Roberto Jolle - Tropical



Questa canzone "a testa in giù, come quel pezzo di Pino Daniele" ha un qualcosa di mistico e pragmatico contemporaneamente. Canta la ricerca solitaria di una serenità smarrita, evocando un amore ormai lontano il cui ricordo continua però a riempire di idee il posacenere.



CoCo & Luchè - Lasciarsi andare



Due artisti che meriterebbero più riconoscimento per la loro profondità invece che per il loro successo commerciale. Questa canzone rilasciata nel 2016, suona più attuale che mai, a riprova dello spirito avanguardistico dei suoi autori. Il testo si sofferma sulle contraddizioni dell'amore (per sè stessi e per gli altri): un sentimento puro ma difficile, da cui a volte ci si vorrebbe solo lasciare andare.



Durka - Demoni in me



Un pezzo dal sound incredibilmente fresco e potente, che coinvolge tirando fuori i demoni di cui il titolo. Gli stessi nemici di cui sentiamo il bisogno ci feriscono, alimentando una sfida che porta a rialzarsi dopo ogni caduta, divenendo parte di noi.

bnkr44 - (SEMBRA BELLO)

Questa canzone è un piccolo scrigno di Pandora che mi travolge ad ogni ascolto con semplicità disarmante. Priva di qualsivoglia intento consolatorio, si arrampica su dubbi e consapevolezze sofferti, in un climax orchestrale che all'apice del suo sfogo scopre la bellezza di poter almeno sognare un mondo senza rabbia, "oltre le mura" di sè stessi.



Vasco - Va bene, va bene così



Un'artista che non ha certamente bisogno di presentazioni, per me uno dei pochi che riesce a far davvero vivere le canzoni. Il suo stile inconfondibile spicca con sincerità in questo pezzo meno conosciuto, con un testo così genuinamente reale che non può non emozionare. Cogliendo il lato romantico della piatta quotidianità, Vasco dà il coraggio di credere che anche una vita non facile "va bene, va bene così".



Masamasa - Punto debole



Un sound grezzo ma estremamente saporito condisce una storia d'amore che, nonostante sia "niente di speciale", è "apposto". Di questo brano mi colpisce la schiettezza: la sua unica pretesa è di essere una bella canzone, con una storia semplice e immediata. E così è.



Bleu Smith - Offline



Un pezzo scanzonato perchè comunque ci si sa anche a divertire. Con una impronta marcatamente R'n'B nella sua accezione più internazionale e moderna possibile, questa canzone traduce benissimo una wave sonora che in Italia ancora non ha preso quota. Il testo, semplice ma ben scritto, canta i classici postumi da storia d'amore finita male, però con una certa freschezza nel linguaggio.