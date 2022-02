Mike Lennon si racconta come mai prima nel singolo Kanye West: video

“Kanye West” è una confessione nella quale Mike Lennon offre uno spaccato inedito della sua vita. Il brano è avvolto da atmosfere cupe che si contrappongono alla trasparenza con cui Mike si racconta, svelando la sua storia personale come non l’ha mai raccontata prima: gli abusi di alcol del padre, la dipendenza da droghe della zia e della cugina, la costruzione di affetti al di fuori della famiglia, le aspirazioni per un futuro migliore e il duro lavoro per ottenerlo, il matrimonio “segreto” con Kate e la tensione latente tra i fantasmi del passato e le speranze per il futuro. Come se fosse nel mezzo di un’oratoria da campagna elettorale, il video di “Kanye West” apre con Mike Lennon sul proscenio di un palco senza pubblico, se non sé stesso, mentre entra nel vivo delle confessioni personali che questo brano porta con sé. Prende il via un vero e proprio raptus di flahsback e ammissioni che ripercorrono gli aspetti più crudi della vita di Mike sino al dolce epilogo finale: il matrimonio celebrato “segretamente” con Kate nel 2020.



Proprio a lei, che affianca Mike nelle scene finali del video, è dedicato il messaggio conclusivo del video dove l'artista racconta per la prima volta pubblicamente di essersi sposato in piena pandemia, superando difficoltà e incertezze: “Il 21 Novembre del 2020 in piena pandemia, senza dire niente a nessuno, ho sposato Kate, nel piccolo comune di Paderno Dugnano, in provincia di Milano dove abitavo, eravamo io lei e i miei genitori come testimoni e io ero appena guarito dal covid. (...) Ho trovato la persona più importante della mia vita e che solo io posso sapere quello che è meglio per me". Il video è scritto da Mike Lennon e diretto da Amedeo Zancanella.

Kanye West, uno dei grandi idoli di Mike Lennon, viene citato nel titolo, nel testo del brano e nel video come emblema di questa commistione di tensioni, aspirazioni e conflitti che Mike ha vissuto in questi anni. “Kanye West” prosegue il percorso artistico di Mike Lennon che ha iniziato a raccontarsi al di là del personaggio irriverente degli esordi con il documentario “From Mono to Stereo - I miei 2 anni tra musica e follia alla rincorsa di un sogno”. Facendo leva e ironizzando sulle sue origini, estremizzandole e volgendole a suo favore, Mike è diventato il primo rapper asiatico in Italia, il primo esponente di quello che è stato definito dai media “asian rap”. Sagacia e sarcasmo, caratteristiche che fanno parte dell'identità di Mike Lennon, sono però sempre state accompagnate da un forte ed esplicito messaggio sociale. Con la sua musica e il suo personaggio, Mike ha cercato di combattere i pregiudizi, cercando di abbattere tutti i cliché sul mondo asiatico. Inclusione sociale, forza d’animo, ambizione, genialità e ironia sono le parole chiave che stanno alla base del progetto di Mike Lennon che oggi è pronto a mettersi a nudo più di sempre, raccontando anche i lati più crudi e difficili della sua vita che fino ad ora erano rimasti all’ombra della verve ironica del suo personaggio.