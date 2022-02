Manuel Aspidi omaggia Alex Baroni con Non Passerà: il video

Ho sempre amato la vocalità di Alex Baroni, ho scoperto l’amore per la musica grazie anche alle sue canzoni in particolar modo con Cambiare. Ritrovarmi oggi ad interpretare un suo inedito è per me una sensazione indescrivibile. Mi emoziona molto interpretare Alex, chi ha avuto il privilegio e la fortuna di conoscerlo e collaborare con lui sa bene quanto sia speciale questo brano e sono grato e onorato della fiducia e dell'opportunità di portare alla luce questa canzone così bella di un grande, indimenticabile, artista. Nel corso degli anni ho cercato sempre di omaggiarlo durante i miei concerti. Un giorno di qualche anno fa ricevetti la chiamata dalla Madre di Alex dopo una mia esibizione di cambiare. Mi ringraziò dicendomi che ero riuscita ad emozionarla e che mai fino a quel momento era riuscita a farlo nel sentir cantare da altri le canzoni di suo figlio, mi disse che ero riuscito attraverso la mia voce e la mia interpretazione a far rivivere Alex. Fu un’emozione indescrivibile. Così un giorno con i suoi produttori Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi abbiamo deciso di ricordarlo e il modo migliore per farlo era proprio quello di incidere un brano inedito mai pubblicato di Alex. Mi fecero ascoltare “Non passerà” e me ne innamorai al primo ascolto.



‘Non passerà’ arricchisce il mio bagaglio musicale e mi fa tornare indietro nel tempo. L’esperienza in un talent, il poter lavorare con dei grandi professionisti, le soddisfazioni, i riconoscimenti. Amici è stato il mio battesimo nella musica, una bellissima parentesi della mia vita alla quale devo molto, sia dal punto di vista artistico, sia dal punto di vista formativo come persona. Devo molto al programma e a Maria che ha creduto in me da subito, grazie al programma mi sono fatto conoscere dal grande pubblico, ho avuto la fortuna di collaborare con grandi artisti e di raggiungere classifiche e traguardi importanti non solo in Italia ma anche oltre oceano, nel corso di tutti questi anni avevo capito che era importate per me essere sincero con il mio pubblico aprirmi in un modo più intimo raccontando chi fossi a 360 gradi senza timori e senza remore. Perché loro meritano la mia sincerità. È stata dura perché la paura di raccontami per molto tempo mi ha frenato dal farlo, ma poi mi sono detto “chi ti ama continuerà a farlo indipendentemente da tutto”. Oggi ho raggiunto il mio equilibrio, sono felice ho un compagno con il quale condivido la mia vita e che mi sostiene in tutto.



In primavera pubblicherò il mio nuovo album che sarà un omaggio ad Alex Baroni. Reinterpreterò i suoi successi sperando di riuscire a trasmettere le stesse emozioni di un artista indimenticabile come lui. Ma non solo ci sono in porto nuovi progetti, nuove canzoni inedite e collaborazioni importanti. Sento il desiderio anche di ricominciare ad incontrare i miei fan. Loro sono la cosa più bella e non mi hanno mai fatto mancare il loro affetto.