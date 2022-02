Giovanni Allevi celebra San Valentino col brano I need your love

Un altro, l'ennesimo, guizzo di sensibilità per Giovanni Allevi, che proprio il 14 febbraio partirà col suo Estasi Piano Solo Tour da Lugano. In occasione della festa degli innamorati Giovanni Allevi presenta un brano inedito che si intitola I need your love. Si tratta di una ballad per pianoforte solo dedicata al sentimento di chi riconosce il bisogno della vicinanza dell'altro, in quella struggente nostalgia che si chiama Amore.

La composizione è disponibile (https://giovanniallevi.lnk.to/INeedYourLove) su tutte le piattaforme digitali per chi non volesse trovarsi impreparato per la scelta della playlist della giornata più romantica dell’anno.



La composizione, ipnotica e malinconica, è stata scritta dall’artista in un momento di particolare solitudine e riflessione, creata di getto in una sola notte nell’impeto travolgente dell’ispirazione artistica. La dolce melodia del tema lascia spazio ad una progressione minimale ascendente dove il sentimento si fa sempre più intenso ed accorato. Per altro Giovanni Allevi, in tour con i brani del suo nuovo progetto discografico Estasi, dedicherà al pubblico in prima assoluta in concerto la nuova composizione proprio il giorno di San Valentino dal palcoscenico del LAC - Lugano Arte Cultura di Lugano.



Durante i concerti lo spettatore potrà viaggiare tra le luminose suggestioni di Kiss me again, l'esplosiva ritmica di Prog me, la sussurrata preghiera di My Angel, il tormento terreno di Lucifer e alcuni dei brani che nel tempo lo hanno reso uno degli artisti più apprezzati al mondo, da Aria a Come sei veramente fino a Back to Life. In scaletta non mancheranno momenti di riflessione importanti come quello sul destino della Terra, attraverso le note di Our Future, brano presentato in anteprima da Earth Day European Network (di cui Allevi è Ambassador) a Glasgow in occasione della COP26. Un concerto pulsante e allo stesso tempo incantato, che guiderà lo spettatore in un viaggio sonoro unico. Per gli audiofili più esigenti e i fan più appassionati, l’album Estasi è disponibile anche in versione vinile 180 gr (https://amzn.to/3GOUs5f), in doppio colore: nero e in versione bianco in tiratura numerata limited edition (IBS https://bit.ly/3o6ow3M e Feltrinelli (https://bit.ly/3nTfrec). Le prevendite per Estasi Piano Solo Tour sono già aperte su Ticketone e sui principali siti di prevendita. Di seguito le date confermate. Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.giovanniallevi.com :

14 feb 2022 | LUGANO

Teatro LAC (https://bit.ly/304JVlD)

02 mar 2022 | BERGAMO

Teatro Creberg (https://bit.ly/3cVrHGc)

12 mar 2022 | VIENNA

Konzerthaus (https://bit.ly/31ykklE)

16 mar 2022 | VARESE

Teatro di Varese, evento speciale con gli Archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana e Pupi Avati (https://bit.ly/3u1PpdB)

03 apr 2022 | TORINO

Teatro Colosseo (https://bit.ly/3rcEGvz)

12 apr 2022 | BOLOGNA

Teatro Duse (https://bit.ly/3wgYsqd)

23 apr 2022 | PESCARA

Teatro Massimo - Sala 1 (https://bit.ly/3rP81Lb)

26 apr 2022 | TREVISO

Teatro Comunale Mario del Monaco (https://bit.ly/3tY6ipp)

04 mag 2022 | NAPOLI

Teatro Augusteo

08 mag 2022 | LOCARNO

Teatro Kursaal (https://bit.ly/2ZThyHf)

13 mag 2022 | ASSISI (PG)

Teatro Lyrick (https://bit.ly/35S8THr)

17 mag 2022 | GENOVA

Politeama Genovese (https://bit.ly/2ZrNYrU)

26 mag 2022 | BARI

Teatro Petruzzelli (https://bit.ly/3oxoAua)

05 lug 2022 | FRIBURGO IN BRISGOVIA

Freiburg Concert Hall (https://bit.ly/3JcmAzl)

06 lug 2022 | ZURIGO

Tonhalle Zürich - Kleiner Saal (https://bit.ly/3mOhXTT)

14 lug 2022 | FIESOLE

Teatro Romano (https://bit.ly/3uALrsH)

11 ago 2022 | UDINE

Castello di Udine

07 ott 2022 | BRESCIA

Gran Teatro Morato (https://bit.ly/335J4Ti)

08 ott 2022 | PADOVA

Gran Teatro Geox (https://bit.ly/3stsVQe)

25 nov 2022 | TARANTO

Cinema Teatro Orfeo

07 dic 2022 | PARMA

Teatro Regio (https://bit.ly/3KKflQV)