La cantautrice ha interrotto la sua esibizione per aiutare uno spettatore che presentava problemi di respirazione. Il live è quello che si è svolto il 5 febbraio presso la State Farm Arena di Atlanta, in Georgia, come tappa dell'Happier Than Ever World Tour della popstar

Billie Eilish ha interrotto un suo concerto per soccorrere un fan in piena crisi respiratoria.

Il live è quello che si è tenuto il 5 febbraio presso la State Farm Arena di Atlanta, in Georgia, come tappa del suo Happier Than Ever World Tour.

La popstar, 20 anni, non ha esitato nemmeno un attimo e ha fermato immediatamente lo spettacolo per offrire aiuto a uno spettatore che non stava bene.



Secondo la fan Danna Macias, che presenziava all'evento, Eilish ha bloccato l'esibizione non appena un partecipante che si trovava vicino al palco ha chiesto di poter uscire dalla folla poiché accusava difficoltà a respirare.



"L'hanno aiutato a uscire dalla folla e si sono assicurati che stesse bene", ha dichiarato Macias al magazine statunitense E! News. "Dopodiché Billie ha notato che le persone non stavano bene, quindi ha chiesto a tutti di fare un passo indietro e di fare spazio a tutti. All'improvviso la gente ha iniziato a chiedere un inalatore, un'altra ragazza stava cercando di respirare con fatica. Billie ha fermato tutto”, continua la fan.



Nel filmato del concerto fornito dalla stessa Macias si può vedere Eilish mentre scruta la folla prima di chiedere al suo team un inalatore.

"Va bene, ne abbiamo uno", ha poi detto. "Ragazzi, dategli un po' di tempo. Non accalcatevi”.

Rivolgendosi al resto del pubblico, Eilish ha aggiunto: "Rilassatevi, rilassatevi! Va tutto bene!", cercando di tranquillizzare tutta la platea.