Simona Sansovini mette in Changes il diritto e il coraggio di cambiare

L'artista dedica il brano (che presenta con un testo esclusivo) a tutti quelli che vorrebbero compiere dei cambiamenti nella propria vita o che non riescono ad accettarli, molto spesso per paura di perdere qualcosa o di essere giudicati da quelli che li circondano

Cambiamenti intesi come un’evoluzione, una crescita personale e il passo essenziale per realizzare la nostra autenticità. Cambiamenti istintivi, spontanei e spesso anche difficili che possono aiutarti a liberarti dal tuo “EGO” e a far emergere il tuo vero “IO”

Trasformazioni che mettono in risalto la nostra parte più pura, quella che non ha bisogno di dimostrare il proprio valore per essere accettata o riconosciuta. Ho voluto scrivere questa canzone per tutti quelli che vorrebbero compiere dei cambiamenti nella propria vita o che non riescono ad accettarli, molto spesso per paura di perdere qualcosa o di essere giudicati da quelli che li circondano, per incoraggiare le persone a seguire la propria strada indipendentemente da quello che vorrebbero gli altri o dai vecchi preconcetti che abbiamo costruito su noi stessi.



Nel video sono presenti quattro personalità che in realtà sarebbero sfaccettature diverse della stessa persona. Lo so a cosa state pensando, no, non mi riferisco al disturbo di personalità multipla, sto parlando dei diversi ruoli che ci troviamo ad interpretare nel corso della nostra vita e che spesso portiamo avanti per pigrizia o per paura del cambiamento anche quando questi non ci appartengono più.

A livello visivo ho voluto associare colori diversi alle personalità che simbolicamente riportano ai 4 elementi; acqua, terra, fuoco, aria. Gli scacchi rappresentano invece il gioco della vita, anche se tutti abbiamo perso qualche partita in passato, sono state delle tappe da cui abbiamo imparato, acquisito conoscenza, esperienza e ci hanno reso sempre più forti, ci hanno fatto diventare la persona che siamo oggi.



Il video inizia con il mio risveglio avvolta da bende, riesco a fatica a muovermi, sono disorientata e non capisco realmente cosa stia succedendo. Durante lo sviluppo si svelano una ad una tutte le personalità con le loro caratteristiche inconfondibili, e presto si intuisce che sono proprio queste a tenere le redini delle bende della bianca, che rappresenta l’essenza pura del nostro essere. Quando la bianca capisce di essere stata imprigionata inizia a lottare per liberarsi da queste bende fatte di convinzioni a cui non vuole più appartenere e che tirano per trascinarla indietro nell’ombra del suo passato. E voi siete riusciti a liberarvi dalle vostre bende, ci state provando o vi siete arresi? Un video che ha come scopo quello di far riflettere sull’importanza di credere in se stessi, nelle proprie capacità e avere il coraggio di reinventarsi anche quando le cose non vanno secondo i nostri piani, un invito ad affrontare positivamente il nuovo e viverlo come un’opportunità senza rimanere ancorato ai vecchi schemi.



Come complici di questa avventura vorrei ringraziare il regista Claudio Zagarini per aver realizzato il video ed essere riuscito ad esprimere visivamente l’essenza del brano, il fotografo Luca Ortolani per aver immortalato con le sue foto il backstage e la copertina del singolo, il Deposito Zero Studios dove è stato realizzato il video, l’ etichetta 11ALabel, l’editore Simone Ricci, il producer&mix engineer Mike Suzzi, la mia famiglia e i miei amici per avermi sempre supportata anche nelle mie più pazze imprese.