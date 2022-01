Bengala Fire, dopo X Factor portano in tour il loro rock'n'roll

Nelle loro canzoni i Bengala Fire sono capaci di unire alla perfezione le influenze brit-rock a una scrittura contemporanea e raffinata. Sarà possibile sentire la band dal vivo a partire dal 22 aprile. Queste le date del loro TOUR 2022, organizzato da Kashmir Music. Il calendario è in continuo aggiornamento:

22/04 BRESCIA, Latteria Molloy

24/04 ROMA, Traffic Club

27/04 MILANO, Tunnel Club

30/04 RONCADE (TV), New Age Club

14/05 MODENA, Vibra Club



I biglietti sono già disponibili in prevendita al link bit.ly/BengalaFire-Tour



I Bengala Fire sono Mattia Mariuzzo (Mario), Andrea Orsella (Orso), Davide Bortoletto (Borto) e Alexander Puntel (Lex). Nascono e crescono a Cornuda (TV), dove, nel 2010, a soli dodici anni, formano la band. Fanno rock'n'roll dal sapore britannico, hanno all'attivo tre singoli, di cui due (Valencia e Amaro Mio) prodotti da Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo. Si sono classificati terzi a X Factor 2021, distinguendosi per l'energia e il divertimento che naturalmente trasmettono sul palco.