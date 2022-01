Gaia entra nel 2022 con il nuovo singolo Salina

Salina è famiglia, rifugio, magia. É il ricordo della propria infanzia in un piccolo paese nel mantovano, Salina, dove il nonno di Gaia ha costruito una casa che potesse tenere unita tutta la famiglia, un luogo di aggregazione e di legami dove poter stare insieme. Il senso di appartenenza riporta l’artista al dualismo dei suoi mondi e delle sue matrici culturali: “l’equatore da qua fa una linea che va dal Brasile ai campi di grano”. Con questo brano il richiamo al ritornare al nido che ti crei e che ti hanno creato è enfatizzato dal tema familiare, degli affetti che l’hanno accerchiata di amore e che riescono a donare forza e al contempo ferire come nessun altro. Nel ritornello compaiono entrambe le lingue madri di Gaia, portando così un messaggio alla propria famiglia e a chi l’ha cresciuta includendo tutte le sfaccettature della sua multiculturalità.



Alma contiene anche i singoli Nuvole di Zanzare, Boca feat. Sean Paul, prodotto dai Childsplay e Cuore amaro, entrambi certificati disco d’oro. Per la prima volta su un palco internazionale, Gaia si è esibita al Corona Capital 2021 durante la serata del 21 novembre insieme a Tame Impala, Twenty One Pilots, The Kooks e molti altri artisti che hanno partecipato a quello che viene definito uno dei festival più importanti e all’avanguardia dell’America Latina.