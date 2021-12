Vale LP, dopo X Factor arrivano i concerti: le prime tre date

RADAR Concerti in collaborazione con Conspiracy Agency annuncia, VALE LP. Dopo l'esperienza televisiva a X Factor (GUARDA LO SPECIALE) la giovanissima cantante campana è pronta a tornare sul palco ed esibirsi, vi aspetta per tre imperdibili date: il 17 febbraio all'Alcazar di Roma; il 18 al Covo di Bologna e il 19 al Biko di Milano.



VALE LP, nome d'arte di Valentina Sanseverino, trova sin da piccolissima nella musica e nella scrittura la forma più naturale per esprimersi e comunicare ciò che prova. Il muro formato dal senso di inadeguatezza e incomprensione cede davanti a questa forma d'arte. Nel 2018 muove i primi passi sulla piattaforma SoundCloud, dove inizia a pubblicare quasi per gioco delle demo e l'incontro con l'amica e collega Lil Jolie segna un importante momento di consapevolezza per l'artista, determinata a creare un vero e proprio progetto. Scrittura semplice per affrontare tematiche semplici all'apparenza ma dietro le quali, in realtà, si nascondono le verità quotidiane di ognuno di noi raccontate attraverso un sound popolare. "Carini" è il primo singolo ufficiale, pubblicato il 13 novembre 2020. Insieme a Lil Jolie compare in "Non Mi Capirai Mai" di Floridiana, album di CoCo del 2020 e partecipa all'album del produttore Close Listen con il singolo "Temporale". Nel settembre 2021 pubblica una traccia ghost dal titolo "Lo so che lo sai" presente solo su alcuni digital store che anticipa la sua partecipazione ad X Factor e durante il programma pubblica l'inedito "Cherì".