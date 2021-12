Manitoba, tutti nello stesso mare come Pesci, con ironia e libertà

Dopo un anno di assenza riappaiono i Manitoba. Nata a Firenze alla fine del 2015, questa estrosa, colorata, anarchica coppia formata da Filippo Santini e Giorgia Rossi

Monti, che per altro si conoscono dall’infanzia, riprende in mano la musica e avvia un nuovo tracciato artistico che si presenta col singolo Pesci. Uno anno dopo Stare Bene, prodotto dal giudice di X Factor (GUARDA LO SPECIALE) Manuel Agnelli, i Manitoba liberano il primo pezzo di un album che arriverà in primavera, si intitolerà Colla e conterrà un featuring con Piero Pelù.



Quando è nato Pesci e perché lo avete scelto come singolo natalizio, inteso come uscita?

Premesso che non vediamo l’ora di fare la nostra compilation di Natale, mancavamo da un anno, e per noi dicembre rappresenta un periodo fortunato, volevamo farci sentire e Pesci è divertente e fresco. E’ anche un pezzo che descrive il momento che viviamo in vari sensi, dalla chiusura alle feste natalizie. Ci sono le hit estive e quelle invernali come la nostra.

Mancate da circa un anno sulla scena musicale: che è successo in questo periodo?

Abbiamo tenuto concerti e poi fatto cose creative in senso ampio. In particolare ci siamo dedicati al nuovo Ep che in una pezzo avrà il featuring di Piero Pelù; poi c'è stato il programma radiofonico Radio Manotiba. I live torneranno, siamo stati sulle montagne russe, dalle migliaia di persone quando abbiamo aperto i Franz Ferdinand a serata vuote, non abbiamo problemi a dirlo. Ma è capitato anche ai più grandi. Nel 2022 arriveranno altri concerti e belle cose in estate.

Tanti pesci un grande mare: vi sentite dei piranha?

Giorgia: Io no, sono un bellissimo pesce bello e colorato.

Filippo: Io una verdesca, un mini squalo che ha voglia di combattere e fare belle cose.

La solitudine al bar è figlia delle troppe opportunità che abbiamo?

Abbiamo molte opportunità e forse ci fanno sentire un po’ soli. Sono talmente tante le opportunità che pensi di non fare mai la scelta giusta. Ma quel che conta è che in mezzo alle milioni di informazioni che riceviamo resti un velo di mistero.

Credete che il covid ci abbia fatto riscoprire le nostre coscienze o restiamo un popolo da blablabla?

In pandemia ci siamo concentrati tantissimo, abbiamo tutti fatto un percorso di introspezione profonda. E’ ironica la citazione, ci manca il blablabla dove si parla tanto per parlare come quello dei luoghi dove si chiacchiera; alla fine le persone ne sono sempre un po' vittime ma conuna nostalgia e melanconia positive che guarda con occhio simpatico alle persone e a noi stessi. Il tutto con ironia.

Potendo scegliere sarebbe meno peggio tornare sassi o sabbia?

Giorgia: Io sasso che è più solido.

Filippo: E io sabbia perché per dirla con Borges in ogni granellino c’è una infinità.

Se le luci sono spente, il buio fa ancora paura o protegge e avvicina?

Il buio dell’ultimo periodo ci ha avviciati, siamo tutti pesci in questo mare, la differenza la fa il mare se è agitato, se è calmo, nelle profondità oscure o dove la luce filtra. Questa è una esperienza brutta ma unica e che fa riflettere. Poi se siamo in tanti il buio fa meno paura.

Possiamo considerare Pesci il primo capitolo del vostro nuovo percorso artistico?

Sì ed è anche una ripartenza musicale, abbiamo scelto di andare sul funk. Nell'Ep ogni traccia avrà, oltre all'elettronica e al rock, qualcosa di nuovo. Lo scoprirete in primavera.

Che ricordi avete di X Factor? Avete visto l’ultima edizione?

La abbiamo seguita e Manuel ci ha colpito anche per le sue performance, si è confermato frontman pazzesco. E anche Emma. Noi ricordiamo stanze d’albergo, luci, pressione ma anche divertimento e una grande opportunità.

Che accadrà nelle prossime settimane?

Ci sarà un nuovo singolo tra circa un mese.

Per natale che regalo desiderate e prevede qualcosa per i fan, magari un unplugged?

Giorgia: Desidero una nuova chitarra classica leggera e ai fan auguro di otrnare a vederci suonare nei club: tutti in piedi.

Filippo: Che non si torni a parlare di lockdown. A chi ci segue ricordo che il 6 gennaio saremo in concerto a Milano e che marzo arriva Colla.