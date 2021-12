Addio a John Miles, il musicista inglese aveva 72 anni

Si è spento dopo una breve, ma grave malattia all'età di 72 anni, il cantante e polistrumentista John Miles. E' morto "serenamente", così come ha dichiarato la sua famiglia. E' volato via dall'affetto dei suoi cari nella sua casa a Newcastle, in Inghilterra lasciando un vuoto immenso, anche nel cuore dei suoi innumerevoli fan per molti dei quali era considerato un eroe.