Nada e Sissi e quell'amore da salvare 3mila Volte: il video

3mila volte parla di una relazione d’amore che sta volgendo al capolinea e, nonostante sia stato un amore fatto anche di molte sofferenze, c’è la speranza e la voglia di salvarlo cercando di spronare l’altro a non mettere fine a questo sentimento, anche se sappiamo che il comportamento e l’atteggiamento, dell’altro, non cambieranno mai. Questa speranza di recuperare una relazione che si sta deteriorando è dettata anche dal fatto che non ci si debba pentire di ciò che è stato il passato vissuto insieme, bensì ricordare che ci sono stati anche momenti belli e felici per i quali vale la pena ritentare.



Diamo molta importanza agli affetti, all’amore e all’amicizia. Le canzoni che scriviamo, infatti, rispecchiano ciò che siamo e ciò che proviamo e in esse cerchiamo sempre di raccontare qualcosa in più di noi: due ragazze ventenni con tanti sogni nel cassetto, ma che sono alla ricerca di un’amore al quale possono consegnare il loro cuore e la loro anima, un’amore duraturo e sincero come il legame che lega a un amico. Vogliamo, però, anche spiegare che in una relazione non è tutto rose e fiori, che ci sono anche le spine (ovvero gli ostacoli), i momenti bui e meno belli, dimostrando a chi ci ascolta che le storie d’amore hanno mille sfaccettature. Nel nostro percorso abbiamo avuto sconfitte e vittorie che ci hanno formate e rese, dal punto di vista artistico e umano, le persone che siamo oggi. Grazie soprattutto al sostegno e all’aiuto dei nostri genitori, che ci hanno sempre sostenute soprattutto nei momenti più difficili senza mai farci mollare.



Il nostro nome d’arte è Nada e Sissi. Abbiamo scelto di mantenere i nostri veri nomi perché già di per sé sono particolari e distintivi. Cantiamo da quando siamo piccole e abbiamo iniziato con percorsi individuali, solo con il passare del tempo ci siamo rese conto che cantare assieme ci univa sempre di più. Per noi la musica significa unione e condivisione. Ci piacerebbe continuare il nostro percorso nella musica e, attraverso di essa, riuscire a entrare nell’anima delle persone e dei nostri coetanei, in maniera spontanea e genuina. Il nostro più grande sogno sarebbe riuscire a comunicare e coinvolgere gli altri con le parole dei nostri brani. Ora ci stiamo dedicando completamente al nostro progetto musicale con MMLine Production Records, con l’intento di realizzare un album e poi portarlo live.