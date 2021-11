TheVinz presenta Sei La Mia Pioggia: il video

Sono Vincenzo in arte TheVinz, sono un cantautore siciliano, la musica per me è un'esigenza da non poter farne a meno, sono nato negli anni 90, sono cresciuto ascoltando brani di Alex Baroni, di Elisa e stranieri come Queen, Backstreet Boys…negli anni avvenire ho continuato a scoprire nuovi talenti che si sono presentati nel mondo della musica. Suppongo che la mia musica sia abbastanza contaminata prendendo spunto da tutto ciò che ho ascoltato da piccolo fino a oggi. Mi definisco musicalmente Pop/moderno cercando di evidenziare il mio stile e il mio genere senza essere copia di nessuno.



Nel 2011 ho partecipato alle selezioni del programma televisivo "Amici", arrivando tra i 90 finalisti; esperienza che mi ha portato a fare tantissima gavetta sul palco, a partecipare a numerosi festival e concorsi, ma che soprattutto ha consolidato il mio fortissimo amore per il mondo musicale a 360 gradi. Durante questo mio percorso ho avuto la fortuna di incontrare numerosi professionisti, tra cui la mia agenzia di management Sorry Mom! con la quale ho fatto uscire il mio precedente singolo "L'Estate che Arriva" e l'ultimissimo "Sei la mia Pioggia". Quest'ultimo è un brano che ho scritto di getto, durante una di quelle giornate di pioggia passate sul divano. E' una canzone che vuole esprimere il connubio tra la pioggia e la persona che si ama, è uno stato d'animo che galleggia tra felicità e pace. La città che si bagna e cambia odore, creando un miscuglio di sensazioni ed emozioni. Essere felici insieme indipendentemente dal posto o dal tempo che ci circonda. La pioggia, che può sembrare solo un dettaglio, in realtà racchiude tutto il significato della canzone perchè è rappresentativa della quiete dopo la tempesta.



E' un pezzo a cui tengo particolarmente, per questo ho scelto di registrarlo presso gli "RD Studios" di Damiano Russo, perché con lui sono riuscito a creare un'alchimia tale da capire subito le mie idee e metterle in pratica all’istante, rappresentando al meglio il brano con tutte le sue sfaccettature. Ad accompagnare la traccia un videoclip girato da Andrea Fazzino, il mio videomaker di fiducia, unico nel suo lavoro.

Riprendendo il significato del testo, racconta in immagini la storia di un amore e dello stare bene con la persona che si ama, senza età, senza limiti: ascoltare la pioggia insieme, diventando musica, continuando a stare bene, tu sei il mio bene.