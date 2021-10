Nathalie sceglie il Camper Diem per raccontare la sua musica

La cantautrice che ama definirsi entità viaggiante da dicebre 2019 utilizza una casa a 4 ruote per viaggiare all’insegna della libertà e ritrovare il contatto con se stessa, la natura, gli altri e per suonare live, comporre e scrivere i suoi brani e come studio di registrazione del nuovo album Freemotion, le cui canzoni sono nate in parte durante il lockdown stesso e in parte in viaggio sul camper. Ecco le sue 10 canzoni da viaggio

Joni Mitchell - All I want

Canzone di viaggio di una cantautrice che adoro, brano dolceamaro con grande desiderio di amore e libertà. È stata la colonna sonora dei miei giri in Irlanda e mi viene voglia di partire solo ascoltandola!



Nina Simone - Feeling Good

Quando si parte in camper è sempre una scoperta e ci si sente bene, anzi benissimo! Un testo bellissimo, un evergreen, un'artista immensa, una voce unica.



Franco Battiato - Centro di gravità permanente

Un artista unico nel suo genere, capace di essere profondo e leggero allo stesso tempo. Un classico, una canzone originale da cantare tutti insieme mentre ci si muove verso nuove mete!



Eddie Vedder - Rise

Dalla bellissima colonna sonora di "Into the wild", un brano di viaggio ukulele e voce sul trasformare le difficoltà in bellezza..."Mi solleverò trasformando gli errori in oro...". La voce calda di Eddie Vedder.



Elio e le Storie Tese - La vendetta del fantasma formaggino

Una band di musicisti geniali, un brano pieno di citazioni tutte da scoprire, un folle e divertentissimo viaggio attraverso il mondo delle barzellette. Io la canticchio spesso mentre cucino in camper!



Ennio Morricone - The return of Ringo

Immenso Morricone, brano che evoca gli sconfinati paesaggi del Far West. Viene voglia di galoppare a dorso del camper, ascoltandolo. Attenzione alle gomme!



Billy Joel - Piano Man

L'atmosfera del locale, il pianista che suona, il pubblico... Perfetto per guidare di notte in strade buie, riscalda l'anima e il cuore. A "Lalala.." tutti in coro!



Nathalie - The ocean tide

Canzone che ho scritto dopo un viaggio alle Canarie. La forza dell'oceano, l'intensità del vulcano, le emozioni dei paesaggi e degli incontri speciali.



Queen - Don't stop me now

La canzone entusiasta per eccellenza, divertente, piena di energia e voglia di vivere. Unico effetto collaterale: potreste guidare più veloce del solito, presi bene dal ritmo del pezzo e dalla voce di Freddie!



Negrita - Rotolando verso sud

Esplorare luoghi e culture, spostarsi, conoscere, incontrare il nuovo... meravigliosamente leggera e trascinante, ottima per "rotolare" allegramente verso nuove mete!