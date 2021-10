“Jimmy”, il primo album di Jimmy Sax

Il sassofonista, dopo il grande successo ottenuto con “No man no cry” e “Time” è pronto a sorprendere con il suo nuovo lavoro e in tour Condividi:

L'intervista Cappello e occhialini da sole, incontriamo via zoom, Jimmy Sax che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza nelle campagne francesi prima di mettersi in viaggio con la sua musica. Da poco è uscito il suo primo album e l’artista non nasconde la soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Questo è un album molto personale, ho puntato sulla sincerità. Ho composto canzoni per mia madre, per mio padre che non c'è più, per i miei figli. Ho messo molto di me non solo suonando il sassofono, canto, suono la chitarra, il benjo, suono il piano, faccio tante cose personali in questo album”, ci dice il musicista e il sorriso non lo abbandona mai. La nostra chiacchierata continua:” Il mio viaggio musicale inizia da lontano, ho cominciato a suonare il sassofono quando avevo 10 anni. Ho suonato per strada, per degli artisti, poi un altro step della mia carriera è partito da YouTube. Quattro o cinque anni fa ho iniziato a fare numeri importanti sul web e da lì le cose sono andate avanti. Adesso sono qui a presentare il mio primo album e sono felicissimo.

Jeremy Rolland, questo il suo vero nome... Il musicista negli ultimi quattro anni si è esibito in alcune delle località più di tendenza del mondo, come St. Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi, Cancun solo per citare le più note. Con più di 475.000 follower e oltre 150 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry”, ha raggiunto un platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese.

Il tour Non solo un album tutto suo ma presto Jimmy arriverà in Italia con ‘The Symphonic Dance Orchestra’, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino: “Non vedo l'ora, arriverò in tour in Italia a marzo, sarò nei teatri a Milano, Roma, Bari, Lecce, Padova e Torino, più altre una o due tappe che adesso non ricordo. Chiedo scusa”. Si ferma e sorride:” Sarò accompagnato dalla bellissima orchestra diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, saremo 25 musicisti sul palco. Presenteremo il mio album e qualche cover di elettronica che voglio mettere in questo spettacolo”.