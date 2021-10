Ms Nina, la regina del Reggaeton femminile in Italia in concerto

MS NINA, artista argentina che vive in Spagna, è diventata uno dei punti di riferimento della scena musicale urban spagnola nonché una delle figure chiave dei ritmi latini. Usa la musica e l’arte, ha ottenuto il riconoscimento internazionale come Net Artist, per rompere gli schemi sociali ed ogni tabù, attraverso ritmi provocanti e testi divertenti.

Il suo talento e impegno sociale, in quanto ambasciatrice e icona di tolleranza e diversità, sono stati riconosciuti dalla stampa nazionale ed internazionale (tra cui Glamour, Vein Magazine, El País, I-D, Vogue, Noisey, Rolling Stone).

Nel 2018 è stata nominata agli Spotify Music Awards come "Biggest Increase in Fans: Female Artist” e nel 2019 il mixtape “Perreando por Fuera, llorando por fuera” è stato pubblicato dall’etichetta di Diplo, la Mad Decent. Recentemente è stata il nuovo volto di Spotify EQUAL Artist of Spain. Durante la sua carriera ha collaborato con diversi artisti e produttori tra cui Bad Gyal, Yung Beef, La Zowi, Talisto, Tomasa del Real, Happy Colors, King Dou Dou, Luyo.



Il mondo di MS NINA, fatto di reggaeton, cumbia e dembow è pronto a conquistare il pubblico dell'Apollo di Milano il 10 febbraio 2022.





Prevendite: link.dice.fm/BWC1gw3SUjb