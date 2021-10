Mei, al via il Meeting Etichette Indipendenti, tra musica e rabbia

Il MEI protesta e abbraccia Rino Gaetano, cui è dedicata a questa edizione, la numero XXVI, a 40 anni dalla sua scomparsa. Sabato 2 la musica si ferma per 15 minuti, una protesta forte ma civile: l'Europa è ripartita al 100 per 100 non l'Italia che ormai rappresenta la brexit della musica a livello internazionale. E' il solo settore che ancora subisce disagi, nonstante il green pass e mille acrtezze. E abbiamo visto che accade, invece, quando sul palco sale un politico. A proposito di politica un evento è dedicato a Patrick Zaki con il set Voci x Patrick. Ecco gli eventi principali della tre giorni faentina.



VENERDÌ 1 OTTOBRE

Il MEI si aprirà proprio al Teatro Masini in Piazza Nenni con un omaggio a Rino Gaetano, suonerà la RINO GAETANO BAND, guidata dal nipote Alessandro Gaetano e gli ospiti Pierdavide Carone, Diana Tejera Cecco & Cipo. Segue l’apertura di VOCI XPATRICK, la musica e l’arte per Patrick Zaki - Mostra Free Patrick Zaki, i poster finalisti del contest Internazionale in collaborazione con Voci per la Libertà ed Amnesty International con set acustico di artisti e band emergenti. Dopo il grande successo della Maratona Musicale per Patrick Zaki, il MEI e Voci per la Libertà presentano la Mostra con i 10 poster vincitori di “Free Patrick Zaki: prisoner of conscience", l’edizione speciale del concorso internazionale di comunicazione sociale “Poster For Tomorrow”. Alle ore 17. 30 in Piazza Nenni si terrà un incontro con LUCA CARBONI. All’incontro anche Riccardo De Stefano del MEI e di ExitWell e la consegna del PREMIO ALLA CARRIERA a Luca Carboni. A partire dalle ore 18 live sul palco Giovani in Piazza della Liberta.



SABATO 2 OTTOBRE

Attesissimi dalle ore 19 i live in Piazza del Popolo di IRENE GRANDI, la NCCP - NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE (premio alla carriera e il premio come miglior gruppo italiano di musica popolare), AMERIGO VERARDI (Miglior Artista Indipendente dell’Anno), cmqmartina (Miglior Artista Indipendente Giovane dell’Anno), VV, GIUSE THE LIZIA, LORENZO KRUGER (Miglior Artista Romagnolo 2021), STILL LIFE, INNOCENTE, MADDALENA, DELLAI, MAGENTA#9, GIULIA MARINELLI, MARCO SENTIERI, VV. Ci sarà poi la consegna del Premio Italiano Videoclip Indipendente a Musica Leggerissima di COLAPESCE E DIMARTINO per la regia di Zavvo Nicolosi e Ground's Oranges e Miglior Live Di Sempre agli ZEN CIRCUS. Targhe AudioCoop e AFI a Sulle Strade della Musica di Rai Isoradio e Premio Speciale Targa Mei Musicletter a BAULI IN PIAZZA come "Migliore iniziativa sociale a sostegno della musica e dello spettacolo". Nel corso della serata si terrà lo SCIOPERO DELLA MUSICA con 15 minuti di silenzio sul palco, un gesto a sostegno del settore musicale che merita di ripartire con concerti al 100% di capienza. Durante la serata al Teatro Masini e Piazza Nenni si terrà la finale del PREMIO DEI PREMI, ideato e diretto da Enrico Deregibus e Giordano Sangiorgi, che come ogni anno vuole valorizzare i migliori talenti della canzone d’autore provenienti dai concorsi dedicati ai cantautori scomparsi da tutta Italia. Ospite della serata sarà FRANCESCO BIANCONI, leader dei Baustelle, scrittore, autore di canzoni per vari artisti, premiato per l’esordio singolo con “Forever”. Dalle 19 si terrà la finale e la premiazione del contest “RiarrangiaRiz”. La giuria insieme alla Fondazione Ortolani, decreterà il vincitore tra i tre giovani talenti finalisti che hanno riarrangiato i brani di Riz Ortolani. Saranno conferiti i premi AudioCoop e Afi ai migliori progetti musicali produttivi e artistici. Tra gli ospiti: FRANCESCO BIANCONI (BAUSTELLE), ANDREA CHIMENTI, CLAVER GOLD, DONELLA DEL MONACO, EDOARDO DE ANGELIS, LORENZO KRUGER, BLINDUR. Chiude ROBERTA GIALLO con Canzoni Da Museo. Dalle Ore 14 sul Palco Giovani in Piazza della Libertà si esibiranno i migliori giovani talenti emergenti italiani del mondo indie, pop, rock, canzone d’autore, trap, folk, rap, hip hop, jazz, world, elettronica e tanti altri generi e stili provenienti dal circuito della rete dei festival e dei contest, che in quindici anni di attività hanno scoperto tra i più importanti artisti italiani oggi di successo. Dalle 15 al Palazzo delle Esposizioni: Gianluca Sturmann illustratore, disegnatore del Fumetto Card. #11 dedicata a Marcella Di Folco, storica bandiera delle battaglie per i diritti civili, in particolare del movimento LGBT+ firma copie della figurina e materiale in vendita realizzato da Sturmann. Alle ore 15 alla Galleria della Molinella si terrà il Convegno Voci per Patrick con ospite ROY PACI e sarà possibile vedere la Mostra con i 10 poster vincitori di “FREE PATRICK ZAKI: PRISONER OF CONSCIENCE” con interventi di artisti e operatori del settore con set acustici di BLINDUR, H.E.R. e ALLAFINEGUGLIELMO.



DOMENICA 3 OTTOBRE

Si concludono le tre giornate del MEI con il concerto di GIOVANNI LINDO FERRETTI alle ore 18 al Teatro Masini. I Korishanti presentano il videoclip Il Sogno di Greta con un saluto di Luciana Litizzetto. Il produttore Gianluca Lopresti presenta il corso di produzione per Indie Alternative. Nicola Bavero di Emic-Entertainment presenta “Elastico Records” con Marzia Stano, la prima Etichetta Discografica LGBTQ+. Tornano le migliori proposte emergenti del panorama italiano dalle ore 14 alle ore 22 al Palco Giovani in Piazza della Libertà, di fronte al Duomo di Faenza.