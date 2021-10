Virginia Veronesi, tra Dove Non Manca Niente e la playlist di X Factor

Nel 2014 con l’interpretazione del brano Try come testimonial per lo spot promozionale di X-Factor ( l'edizione 2021 è ogni giovedì alle ore 21.15 su Sky Uno ) ha conquistato la popolarità. Ora torna con un nuovo singolo, scritto con Veronica Marchi, altro talento esploso a XF, che racconta quanto sia importante riconoscersi per non sentirsi soli. In esclusiva per Sky TG24 fa la sua classifica ideale del talent musicale di Sky

XF5: Francesca Michielin, senza alcun dubbio. Riconfermata oggi per me una artista giovane e poliedrica, curiosa e sperimentatrice pur mantenendosi nelle corde del pop. Si percepisce la ricerca e il lavoro che fa prima di ogni album. E’ una delle artiste italiane di oggi che più mi convince e con cui mi piacerebbe provare a lavorare.



XF6: Chiara Galiazzo. Voce potente e personalità naif. Ho avuto il piacere di conoscerla durante le riprese dello spot ed è proprio così come appare.



XF7: Andrea Butturini. L’ho conosciuto successivamente per il musical Felici e cantanti con le canzoni originali di Gaetano Cappa, Marco Drago, Pacifico, Frankie HI-NRG, Luca Gemma, Salvatore Iorio e Niccolò Bodini. Andrea è talentuoso e umano. Ha una voce rock e potente, ma sa adattarsi bene a vari stili.



XF8:Riccardo Schiara. Una voce che mi ha colpito dalla prima nota. Un pozzo di talento e emotività. Ho amato la sua profondità vocale e il suo essere “fragile”, senza affogare. Una capacità su cui voglio puntare molto anche io.



XF9: Davide Shorty. Mi è piaciuto il suo sapersi muovere tra generi in italia poco esplorati, tra il funk, soul. Si percepisce tutto il suo studio e il suo percorso e la voglia di vivere di questo mestiere. Emozionante.



XF10: La scelta è Veronica Marchi, cantautrice veronese arrivata ai Boot Camp di X Factor 10 con la cover dei Foo Fighters “Walk”. E’ stata la prima volta che ho sentito la sua voce e mi ha folgorata da dietro lo schermo. Un’estate di due anni dopo, seguendola sui social, ho avuto un momento di grande crisi personale e non so per quale motivo mi è tornata in mente lei: la sua sensibilità, la sua voce, la sua anima. Mi sono messa in contatto e le ho chiesto se aveva voglia di scrivere un pezzo insieme a me. Sentivo che avevamo delle affinità e così è stato. Abbiamo iniziato a scrivere e sono usciti diversi brani, tra cui Dove Non Manca Niente. Mi sembra una bella e vera storia da raccontare.



XF11: Enrico Nigiotti e Maneskin. Il primo perchè i cantautori che sanno raccontare le proprie emozioni con la sola chitarra vincono sempre, per me. Maneskin per l’attitudine e la performance sul palco, oltre alla voce graffiante e fuori dal comune di Damiano. Uno dei loro brani perferiti rimane Marlena: sostanza e delicatezza.



XF12: Anastasio. Scrittura tagliente e passione che esplode da ogni suo centimetro di pelle. Quel fuoco l’ho visto solo nella terra napoletana.



XF13: Devo ammettere che questa edizione non l’ho seguita.



XF14: Per farmi perdonare, questa è una delle edizioni che aveva vari talenti: Little Pieces of Marmelade, Melancholia, Cmqmartina, Mydrama, Vergo, Casadilego. Ognuno con la propria personalità ben definita. Mi piacevano praticamente tutti!