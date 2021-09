Zucchero fa ballare l’Arena di Verona col suo concerto InAcustico 2021

La voce arriva dalla cotton belt, d’altra parte Dio salvi il Blues è il mantra di Zucchero. E’ la prima delle due serate Inacustico all’Arena di Verona, il primo tour…in acustico in assoluto di Zucchero. Poi la chitarra elettrica si accende e se piove nella valle e Roncocesi è alle spalle qui gli aquiloni non si sbranano ma volano. E’ venerdì ma si respira il soffio della domenica e pure quel soffio caldo di libertà. Zucchero non nasconde l’emozione dopo tanto tempo “quando quasi non ci speravo più”. Le maniche della sua giacca sono floreali e quei colori contribuiscono ad accendere lo spirito nel buio. Ora, comprendo che quando arriva col gruppo al completo l’energia si sprigiona, ma in trio si arriva nel profondo dell’anima e quello spirito nel buio ha un'altra magia. Non concede tregua la sua energia, Soul Mama è una meraviglia con Adelmo che tormenta la chitarra e al suo fianco Doug Pettibone da New Orleans e Kat Dyson dalla Virginia. Il titolo della canzone è Ci Si Arrende ma qui nell’Arena ci si arrende solo alle mascherine e al distanziamento nonostante il green pass e i vaccini. Quello fa sentire il pubblico fuori tempo, coevo dell’Arena, sono queste regole anti umane e anti umanistiche. Occhi al cielo e la notte è Blu, quella dei destini sempre più vicini, poi arrivano le Voci. Ma quel che è certo che in questo inizio di autunno le sere d’estate non vengono dimenticate. Anzi.



Tanta passione in Wonderful Life, meno passione per chi popola l’anfiteatro e deve vedersela con prezzi impopolari per una birra mediocre e con un personale pronto a redarguire chi non indossa la mascherina per poi tollerare che in molti posti non ci sia la sedia di distanziamento tra una persona e l'altra. E proprio mentre si osserva tutto questo Zucchero continua a cantare Wonderful Life…magari, viene da dire: gli assembramenti sono discrezionali e nella musica sono ingiustamente banditi. Per fortuna ci salva, come dice Zucchero, una notte magnifica e un tour acustico in posti già belli di per sé: “E’ una esperienza nuova, non la ho mai fatta, bisogna stare attenti ai dettagli perché siamo solo in tre. Alla fine sono nudo e crudo, forse meglio crudo che nudo. Lo abbiamo fatto per dare un senso di ripresa, perché bisogna uscire di casa. Spero che ad aprile si possa tornare al cento per cento della capienza: si stanno dimenticando della cultura”.