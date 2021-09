Simona Molinari, Davanti al mare: il testo del nuovo singolo

Il singolo segna in maniera netta il nuovo viaggio musicale dell'artista campana (ma cresciuta all'Aquila) e anticipa l'album in arrivo nei prosismi mesi. Annunciate due date: l'8 novembre a Roma e il 9 a Milano

E’ una Simona Molinari rinnovata come artista e come donna quella che torna con il brano Davanti al mare (BMG) sulle piattaforme digitali dal 21 settembre, scritto da Lorenzo Vizzini e Pierfrancesco Cordio, prodotto da Fabio Ilacqua. Un brano intimo e delicato, molto diverso dalle sonorità tipiche del repertorio dell’artista, che anticipa il nuovo album in uscita nei prossimi mesi. In questi anni di pausa discografica, Simona si è trovata faccia a faccia con la sua vita crescendo come donna, artista, madre, lavoratrice. Ci sono stati giorni di silenzio e giorni di tempesta, momenti in cui si è lasciata trasportare dalla marea e momenti in cui le si è opposta. Fino ad arrivare al desiderio di lasciarsi andare e abbandonare le certezze che non le appartengono più. Questa evoluzione personale si è tradotta nel desiderio di esplorare mondi artistici nuovi e più efficaci, oggi, per esprimere se stessa. Un desiderio pienamente supportato dal nuovo team di lavoro che la affianca. A novembre Simona Molinari sarà impegnata in due speciali eventi live: l’8 novembre al Teatro Brancaccio di Roma e il 9 novembre al Teatro Nazionale di Milano.



DAVANTI AL MARE - IL TESTO



In una casa di provincia

dove tutto resta uguale

dalle rose alla ringhiera

e le bandiere a sventolare

ho seguito un aquilone

per provare anche io a volare

davanti al mare

In una notte senza stelle

tra un orchestra di cicale

sopra un letto di conchiglie, sabbia

e polvere di sale

ho imparato a riconoscere i segreti dell’amore

davanti al mare



Ho guardato le mie impronte

scivolare tra le onde

e ho scoperto che la fine può anche rivelarsi dolce

non arriva il momento giusto per tuffarsi

e che è in profondità che si nascondono i coralli

mare, mare, mare, mare

che non lo sai però mi manchi da morire

tu sai che il mare è da ascoltare

ed io davanti a te so sempre cosa dire

sarà che un po’ somigli a me

segreto e trasparente

mare, mare fammi naufragare

insegnami a lasciarmi andare



Nella pancia di una nave

in un eterno temporale

perdendo l’equilibrio ad ogni colpo di maestrale

ho visto coi miei occhi di che rabbia si è capaci

a volte il mare

in un lungo camminare

sul finire dell’estate

mentre il sole si annegava

tra le parti abbandonate

ho sentito l’invisibile richiamo della pace

davanti al mare

E ho guardato i miei castelli

sgretolarsi tra le onde

ho imparato a costruire la mia casa sulle rocce

a non andare al largo

quando la corrente è forte

a perdere lo sguardo

appena dopo l’orizzonte

mare, mare, mare, mare

che non lo sai però mi manchi da morire

tu sai che il mare è da ascoltare

ed io davanti a te so sempre cosa dire

sarà che un po’ somigli a me

segreto e trasparente

mare, mare fammi naufragare

insegnami a lasciarmi andare

insegnami a lasciarmi andare