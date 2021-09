I Genesis in tour, Phil Collins allo show nonostante la malattia

Il gruppo ha ringraziato il pubblico su Instagram: “Grazie mille davvero per questa prima meraviglia serata a questo tour per la riunione dei Genesis!”

Una band che ha segnato la storia della musica in modo indelebile. Nelle scorse ore i Genesis hanno dato il via alla tournée che li vedrà sul palco nel corso dei prossimi mesi.

Genesis, al via il tour

È il 1969 quando il gruppo pubblica From Genesis to Revelation dando il via a quella carriera che avrebbe portato la formazione nell’Olimpo della musica. A distanza di oltre mezzo secolo da quell’iconico debutto, i Genesis si sono riuniti per un tour che li porterà su alcuni dei palchi più celebri di Regno Unito, Stati Uniti d’America e Canada.