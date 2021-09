Grey Religion crepuscolare col suo Fantasma: il video

Mi chiamo Nicholas Russo, in arte Grey Religion.

Fin dall’età di sei anni ho intrapreso il percorso da musicista studiando chitarra elettrica presso finale Emilia; ero un bambino un po’ solitario fuori dagli schemi che preferivo vivere le mie giornate a suonare piuttosto che andare a giocare. All’età di 13 anni ho formato due band e iniziato a suonare in vari locali partecipando a diversi talent nella zona, iniziando così a scoprire il mondo esterno. Dopo il liceo ho frequentato il conservatorio di Ferrara ma non soddisfatto di ciò che avevo intrapreso ho iniziato a studiare chitarra elettrica nella scuola di musica moderna di Modena, frequentando contemporaneamente corsi di steimberg cubase e produzione mixing e mastering.



Ho realizzato uno studio di registrazione in casa e ho cominciato ad auto produrmi dando vita a diversi progetti a partire dal dark conscious fino ad arrivare al pop acustico E ROCK. Il mio primo album “muoio in poesie” è stato pubblicato nel 2019.

Passavo intere notti a registrare e a scrivere canzoni infatti ho diversi album ancora nascosti al pubblico. Nel 2019 ho partecipato alla scuola di Mogol in Umbria tramite il concorso Tour Music Fest dove per una settimana ho studiato diverse strategie di scrittura e lezioni di canto.



Negli ultimi mesi sto seguendo dei corsi di mixing and mastering dal fonico di Cesare Cremonini e Laura Pausini presso recording Over studio a Cento (FE) e ho anche studiato alcune tecniche di mixaggio da Salvatore Addeo (fonico di Emis Killa,Vegas Jones ecc..) Online, portando alla crescita del mio studio di registrazione (PANIC ROOM).



Infine,sono entrato a far parte dell’etichetta indipendente PMS STUDIO con sede ad Alfonsine iniziando così a pubblicare diversi videoclip musicali tra cui “Non scherzo sai”, “Vorrei regalarti”, “Terrore”, “Non lasciarmi mai”, “Dio”, arrivando fino ad oggi con l’ultima uscita “FANTASMA”.



Fantasma è una canzone (come tutte quelle che scrivo e produco) molto personale, introspettiva e riflessiva, lascia libera interpretazione all’ascoltatore anche se specifica in diversi temi come: la società, la mia angoscia e i miei risentimenti che mi portano a pensare che preferirei non esistere in questo mondo perché dal mio punto di vista lo vedo superficiale e freddo in gran parte delle sue sfaccettature. Anche la musica è piena di sfaccettature melodiche diverse rispetto a quello che si sente in giro solitamente, voglio lasciare un senso di verità musicale all’ascoltatore ecco perché il beat è composto con la chitarra elettrica che io stesso suono. Spesso capita di non sentirsi nel ruolo giusto o sentirsi estraniato dal mondo, per questo vivo le mie giornate componendo musica riempiendola con le mie sensazioni e visioni… Lasciando messaggi della mia esistenza e miei pensieri agli altri, perché so che quando me ne andrò qualcosa di me sarà rimasto e nonostante il mio corpo sarà morto, rimarrà qualcosa di me e di vivo grazie alla musica. Non c’è giorno in cui non lotti per raggiungere quello in cui credo, spesso è difficile ma, una vita senza sogni è una vita spenta.. e non c’è tempo per perderlo.