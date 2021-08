Niia Racconta un suo appuntamento all'Ace Hotel

Il singolo è estratto dall’EP If I Should Die. La cantautrice italo-americana si è occupata direttamente della produzione di ogni traccia contenuta nel disco col quale ha finalmente trovato la sua indipendenza creativa

In Ace Hotel, mentre piatti e chitarra sussurrano in sottofondo, Niia riporta alla mente i dettagli di un suo appuntamento svoltosi proprio all’omonimo hotel di Los Angeles,dal cibo Thai al vino rosé, in una sorta di catarsi vocale. Il video di questo brano è stato girato proprio all’interno del celebre luogo di interesse situato a Downtown L.A.



Da grande appassionata di cinema, Niia ha voluto realizzare 6 video, uno per ciascuna canzone dell’EP, ognuno dei quali evocasse il tema del brano esagerando l’emozione che sta dietro alla musica. Non appare solo sullo schermo ma anche dietro la cinepresa, reggendo le fila e giocando a fare dio con le emozioni di chiunque sia abbastanza curioso da ascoltare, guardare e sentire. Completamente collegata, ma allo stesso tempo lontana da questo mondo, Niia appare piuttosto come segregata nel proprio regno di dubbi, ansie, bramosia, karma e percezione di sé.



Niia ha conquistato 20 milioni di ascolti sulle varie piattaforme digitali, includendo le sue collaborazioni con artisti come Jazmine Sullivan, Gallant, Boogie e Jorja Smith, ed è apprezzata da diversi media quali The New York Times, Pitchfork, The Guardian, Harper’s Bazaar, Interview Magazine e tanti altri.