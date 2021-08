Fabio Giachino porta Limitless al Festival Time in Jazz di Berchidda

A due anni dall’album d’esordio “At The Edges Of The Horizon”, FABIO GIACHINO torna con un disco strumentale di nove tracce tra pianoforte acustico, live electronics e samples che danno vita ad una visione più ampia del mondo sonoro al quale aveva abituato pubblico e critica; una produzione in cui suoni, melodie e ritmi si intrecciano evolvendosi in un dialogo senza soluzione di continuità.



“LIMITLESS” è liberamente ispirato al thriller omonimo del 2011; la traccia “New Eyes” uscita il 16 luglio e accompagnata da un suggestivo video di Ermes Purotti (https://bit.ly/3fmEEKO), ne ha anticipato pienamente il mood: così come le connessioni mentali e personali determinano la nostra capacità sensoriale, la ricerca dei nostri limiti ci conduce a liberarcene poco a poco, lasciando fluire ciò che davvero ci rende unici. Lavorando proprio sulla fragilità del momento in cui “LIMITLESS” è stato concepito, Fabio si è spinto verso sonorità che difficilmente avrebbe avuto il coraggio di esplorare e che non aveva ancora valorizzato e apprezzato abbastanza. Ispirato da queste suggestioni ha introdotto in diverse tracce una componente importante di elettronica che si alterna al suono puro del pianoforte acustico, generando forme inusuali più strutturate a volte, dettate dal momento, in altre.



Spingersi oltre, eliminare le fragilità e le difese alimentando la leggenda più che mai attuale del “superuomo”, comporta il grande rischio di non cogliere e non investire sulle proprie “reali” risorse; così come sopravvalutare quelle che non si possiedono, può esporre a rischi inutili: dal mito di Icaro che ha pagato per aver sopra-stimato le proprie capacità, inseguendo il desiderio di "andare oltre" trascurando i propri limiti, al più attuale Buzz di "Toy Story 2", che scopre con dolore e disappunto di non essere un super-eroe in grado di volare, ma un giocattolo come tanti, Eddie Morra protagonista di “LIMITLESS” insegna che debolezze, stasi e timori sono parti costituenti l’esperienza umana, ma non solo: donano ad essa la consapevolezza necessaria per affrontare le nuove sfide.



Nonostante la grande facilità di scrittura e composizione che hanno sempre caratterizzato il lavoro di Fabio Giachino, l’anno appena trascorso lo ha completamente prosciugato, svuotato di idee e di stimoli. Il senso di inadeguatezza che lo ha pervaso è stato determinante nel fornirgli nuova linfa vitale e mettere in discussione l’intero “sistema”, quello dell’ “oltre ogni limite”.

FABIO GIACHINO, presenterà l’intero progetto nel suo concerto al Castello di Baldu, a Luogosanto (SS), venerdì 10 Agosto, dedicandolo a Dante Alighieri, tema del Festival di quest’anno.

Limitless tour 2021:

21 agosto Vie di jazz festival - Boves - Cuneo

26 agosto “Gezziamoci” Matera - Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo - Montescaglioso

27 agosto Peperoncino Jazz festival - Calabria -

10 settembre Musicamorfosi – Monza -

18 settembre Spazio culturale Comala – Torino -