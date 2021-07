RTL 102.5 Power Hits Estate 2021: il cast

La serata sarà trasmessa il 31 agosto dalle ore 20.30 in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta e in contemporanea su SKY e TV8, inoltre in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021 torna con un cast incredibile ricco di artisti italiani e internazionali che si alterneranno sul palco per una serata unica. Per poter assistere al grande evento live dell’estate l’appuntamento è per il 31 agosto all’Arena di Verona, dove sarà decretato il tormentone musicale dell’estate 2021.



“RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021” sarà una serata con tutti i protagonisti dell’estate 2021:ACHILLE LAURO, ANA MENA, ANITTA, ALESSANDRA AMOROSO, ALVARO SOLER, ANNALISA, BLANCO, BOB SINCLAR, BOOMDABASH & BABY K, CAPAREZZA, CARL BRAVE, CARMEN CONSOLI, COLAPESCE E DIMARTINO, CRISTIANO MALGIOGLIO, DOTAN, ELETTRA LAMBORGHINI, FEDERICO ROSSI, FRANCESCA MICHIELIN, FRED DE PALMA, EMMA, EVRY, FABIO ROVAZZI, FEDEZ, GIUSY FERRERI, GIANNI MORANDI, GOODBOYS, IRAMA, JAKE LA FURIA, J-AX, KUNGS, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, LOREDANA BERTÈ, MADAME, MAHMOOD, MARCO MENGONI, MICHELE BRAVI, MOLLY HAMMER, NOEMI, ROCCO HUNT, ORIETTA BERTI, ORNELLA VANONI, SAMUEL, SANGIOVANNI, SFERA EBBASTA, SOPHIE AND THE GIANTS, SOTTOTONO, TAKAGI & KETRA, TECLA FEAT. ALFA E THE KOLORS.



Domani, venerdì 30 luglio, uscirà RTL 102.5 POWER HITS ESTATE – LA COMPILATION (Sony Music) che contiene tutti i più grandi successi che fanno da colonna sonora all’estate 2021, disponibile in versione CD in tutti i negozi e Stores online e in download sulle piattaforme digitali. La compilation di 3 CD contiene 68 successi dell’estate 2021, tutta la musica italiana ed internazionale più amata da ascoltare. Verrà inoltre pubblicata, in attesa della serata finale all’Arena di Verona, una Limited Edition per collezionisti in vinile 180 grammi con 14 brani.



L’accesso all’Arena di Verona la sera dell’evento sarà consentito esclusivamente a coloro che saranno muniti di biglietto e di green pass, in ottemperanza a tutte le norme di sicurezza anti-covid.



La serata sarà trasmessa il 31 agosto dalle ore 20.30 in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta ed in contemporanea su SKY e TV8, inoltre in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW, sarà presentata, nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona, nella prima parte da Angelo Baiguini e Massimo Giletti e, nel resto della serata dedicata alla gara, da Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e, per la prima volta, da Paola di Benedetto.