Morto in un incidente stradale il musicista Enzo Frassi

Il contrabbassista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto ed è deceduto sul colpo. Aveva 54 anni

Enzo Frassi, musicista jazz di 54 anni, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in provincia di Piacenza. L'uomo, originario di Cremona ma da tanti anni residente nel piacentino, era un contrabbassista affermato anche nel panorama nazionale, e si era esibito in importanti festival e gruppi di alto livello.



Poco dopo le 20 era alla guida di una Fiat Punto che, per cause che stanno ancora accertando i carabinieri, è uscita improvvisamente di strada mentre percorreva la provinciale Due Ponti tra Villanova d'Arda e la frazione di San Giuliano. La vettura, priva di controllo, dopo l'impatto contro un guardrail si è ribaltata in un campo. Il 54enne è morto sul colpo, ed è stato estratto dai vigili del fuoco