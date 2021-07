Vasco a Trento nel 2022, annunciato spazio da 100mila posti

Il 20 maggio 2022 è previsto un concerto di Vasco Rossi a Trento, nella zona di San Vincenzo, a sud del capoluogo. La Giunta provinciale, annuncia una nota, ha approvato oggi una delibera "che intende mettere in campo gli strumenti per realizzare un evento atteso e di grande richiamo che nelle intenzioni vuole essere un primo passo per fare di Trento e del Trentino un territorio capace di ospitare grandi eventi musicali, ma anche sportivi, di livello internazionale".