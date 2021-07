James Blunt ha il Covid-19: "La mia voce se n'è andata"

Sono state le testate di “The Sun” e “Daily Mail” a dare per prime la notizia: James Blunt ha contratto il virus da Covid-19 e la sua voce sta sensibilmente peggiorando a causa delle cure a cui il cantante è sottoposto. Tutto questo poco prima del tanto atteso concerto alla Royal Albert Hall di Londra, lo scorso venerdì 23 luglio. “C’era un’unica cosa che avevo in agenda e che aspettavo da un anno e mezzo, la Royal Albert Hall e due settimane prima ho preso il Covid” ha commentato il cantante, che ha poi aggiunto “ho fatto così bene che l’ho attaccato a due membri della mia band e altri due della crew”. Se mentre i colleghi erano già vaccinati con la seconda dose e si sono ripresi piuttosto bene e velocemente, la situazione per James Blunt, con una sola vaccinazione è stata leggermente più seria: “Sono stato vaccinato solo una volta e pensavo che sarebbe andato tutto bene, ma in realtà mi è entrato nei polmoni e non so se riesci a sentire (riferendosi al giornalista), ma la mia voce mentre parlo è davvero danneggiata”. Difatti, anche se James Blunt riusciva comunque a cantare, la voce soffriva di molto al solo parlare, con il cantante che durante il concerto ha sentito spesso la necessità di bere e schiarirsi la voce, intrattenendo solo brevi discorsi con il pubblico presente in sala.

Il greatest hits

Il 19 novembre James Blunt pubblicherà il greatest hits “The Stars Beneath My Feet (2004- 2021) “. Una raccolta di 30 canzoni che abbraccia i 17 anni di carriera del musicista. Tra i brani presenti anche successi come "You're Beautiful" e "Cold". L'album conterrà quattro nuove canzoni, "Love Under Pressure", "Unstoppable", "Adrenaline" e "I Came for Love", oltre a quattro esclusive esibizioni dal vivo. "Sorprendentemente, sto pubblicando i miei più grandi successi", ha detto Blunt in una dichiarazione. "Volevo chiamarlo Greatest Hit (& Songs I Wish You'd Heard) , ma le brave persone della Atlantic Records mi hanno suggerito di chiamarlo in un modo più sensato, quindi si chiama The Stars Beneath My Feet". Ha poi aggiunto: “Se avessi mai desiderato che James Blunt avesse pubblicato un solo album, questo è quell'album. Sono 30 canzoni fantastiche, incluse esibizioni dal vivo da Glastonbury e altri concerti iconici per la mia carriera. Per celebrare la sua uscita, andrò in tournée per il mondo per tutto il prossimo anno”.