Il ritorno di Tecla è col feat di Alfa e si intitola Ti Amo Ma

Un brano nato in un pomeriggio che che trascina la giovanissima artista toscana fuori dalla sua confort zone e la catapulta in un nuovo capitolo della sua storia artistica

Tecla, la giovanissima artista toscana, solo 17 anni, torna da domani, giovedì 22 luglio, nelle radio italiane con il nuovo singolo ‘Ti Amo Ma’, che farà da colonna sonora all’estate 2021 e che vanta la collaborazione di Alfa, uno dei giovani cantautori più apprezzati della scena italiana.





“L’incontro con Alfa è stata una bella sorpresa – così racconta Tecla – Ci siamo trovati subito bene e lavorare con lui è stato divertente. È pieno di energie e idee, sono contenta di aver preso parte a questo progetto, spero in future collaborazioni”.





Queste le parole di Alfa sulla collaborazione con Tecla: “Io e Tecla ci siamo visti in studio poco tempo fa per lavorare insieme a questo brano e siamo entrati subito in sintonia; "Ti Amo Ma" infatti, è nata in un pomeriggio. Sono molto contento perché abbiamo realizzato qualcosa di diverso, Tecla è uscita dalla sua ‘comfort zone’. Sono certo che collaboreremo nuovamente in futuro”.





La cantante e attrice torna sulle scene dopo il successo del brano ‘L’Urlo di Munch’ e i molti ruoli importanti che ha ricoperto in serie tv apprezzate dal grande pubblico come ‘Vite in Fuga’ su Rai 1 dove era coprotagonista, ne ‘L’Allieva’ e ha da poco interpretato la cantante Nada nel film tv su Rai 1 “La bambina che non voleva cantare”.