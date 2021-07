La musica di Nora è avanti Un Milione di Passi: il video

Sono una cantautrice toscana ma vivo a Milano, mi sono avvicinata al canto durante gli anni del liceo. Ho conseguito il diploma in musical con Franco Miseria e Simona

Marchini. Dopo la laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo, mi sono trasferita a

Milano e ho conseguito il diploma in canto al Cpm di Franco Mussida. Mi sono dedicata alla composizione. Ho scritto e interpretato, insieme a Gianluca Sibaldi, alcuni brani della colonna sonora del film "Un fantastico via vai" di Leonardo Pieraccioni.



Ho poi conosciuto il produttore Umberto Iervolino, con lui ho intrapreso una

collaborazione che, ad oggi, ha portato alla realizzazione di tre brani che sono i primi

mattoni del mio progetto musicale. Il primo brano, uscito a Dicembre 2020, si intitola “Bloody Mary” e tratta di un amore saffico, raccontando la storia di una coppia che vive le difficoltà di una relazione condizionata dai luoghi comuni e dalla non accettazione da parte di una società ancora chiusa e retrograda.



“Per nome”, il mio secondo singolo uscito a Febbraio 2021, parla di una coppia le cui

difficoltà si acuiscono durante il lockdown. “Un milione di passi” è il mio terzo singolo: dal 25 Giugno 2021 è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 16 Luglio 2021. “Un milione di passi” è un brano autobiografico ed esprime il desiderio, nonostante le difficoltà, di realizzare i propri sogni. È dedicato a tutte quelle persone che sono ancora in viaggio, alla ricerca di se stesse, di nuove mete da scoprire, di traguardi da raggiungere. È un invito a non arrendersi mai e a credere in se stessi, anche quando tutto sembra impossibile e la strada è piena di ostacoli.



“Un milione di passi che diventano polvere, ma tu sei più forte”: ognuno di noi hai il

diritto di credere nei sogni e di raggiungere i propri traguardi. Non è mai facile e i

pericoli sono dietro l’angolo, cadremo e ci rialzeremo, più forti di prima: è essenziale

continuare a camminare. Anche l’arrangiamento è vissuto più che pensato, più che un’ambientazione sonora, è il racconto di una crescita umana: essenziale nella prima parte con un pedale del pianoforte che si ripete fino alla fine virando attraverso un’evoluzione elettronica. Marco D’Agostino ha curato il mix ed il mastering: è un brano soft- pop, introspettivo e riflessivo. Il video, girato interamente a Milano è stato scritto e diretto da Tomaso Pessina, con la fotografia di Michele Vairo, e la produzione e post produzione a cura di Twin Studio. Il make up è di Paolo Guatelli, lo styling a cura di Fabio Finazzi, mentre l’hair styling di Marco Santangelo. Il video racconta di una donna che si rialza e cammina e corre sempre contro corrente,

facendosi strada tra la città e la gente: gente che la adora e gente che la manipola in

una città che passa dal giorno alla notte ma “Un milione di passi” la riportano

esattamente da dove è partita: a sé stessa.