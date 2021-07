My Drama, Uh La La è il nuovo singolo in uscita domani

Uh La La è un brano esotico, estivo, dal ritornello che resta impresso nella mente e dal ritmo che invoglia a ballare e lasciarsi andare. Il racconto della voglia di stare bene, vivere il momento e ottenere ciò che si desidera è accompagnato da un beat incalzante e coinvolgente, in grado di esaltare anche la strofa in francese di Vhelade. Con questo brano, la talentuosa Mydrama si riconferma astro nascente della musica italiana, capace di confrontarsi anche con un pubblico internazionale grazie al suo inconfondibile timbro graffiante e tormentato.

"Uh La La riprende il filone de Le luci per rappresentare altre esperienze della mia vita, in cui la chiave di volta è la spensieratezza, un'arma fondamentale per superare le delusioni sentimentali – racconta Mydrama – La parte essenziale del pezzo è il legame tra la lingua italiana e quella francese, una fusione che costituisce un passo importante verso l'internazionalità del mio progetto musicale. L'obiettivo è quello di interagire, integrare e mescolare lingue, usanze, costumi e suoni provenienti da culture diverse. Vhelade, che in questo brano è la mia spalla e colei che mi fa rialzare dalle delusioni, ha reso possibile tutto ciò".

Il brano giunge a distanza di pochi mesi da Le Luci feat. Dani Faiv, che racconta il momento magico che si vive quando i propri sogni nel cassetto cominciano a prendere forma. Mydrama ha inoltre da poco partecipato al brano Tocca a me di Federica Carta, al quale ha dato ancora più grinta grazie alla sua spiccata personalità artistica, con cui si è progressivamente affermata come uno dei talenti più promettenti della scena musicale attuale.

Lo spirito di squadra per cui Mydrama si è sempre contraddistinta fin dai tempi di X Factor pervade anche Uh La La, che si avvale del sofisticato featuring internazionale della talentuosa artista Vhelade. La giovane cantante, figlia d'arte di madre sarda e padre zairese, fa il suo ingresso nel mercato discografico nel 2015 con il primo album Afrosarda, con cui richiama l'attenzione grazie alla costante ricerca di contaminazioni e risonanze inedite. Dopo un tour che la vede impegnata in Europa, America e Asia, pubblica con il supporto di Sony Music Italy il brano Pas d'Excuse, un brano energico che strizza l'occhio a sonorità R&B.