Dal Primavera di Barcellona, OMG, la video-performance di Splendore

La performance è un racconto, una narrazione musicata in cui Splendore è catturato, rapito e studiato da una comunità di alieni elegantissimi alla ricerca dei segreti della musica e del ritmo che sfocerà in un liberatorio ballo a due tra Splendore e l’aliena Erica Meucci, performer del collettivo Laagam.



Scritto da Rosa Splendore, Mattia Barro, Gianmarco Onofri e Francesco Tani, diretto da Alice Bulloni e Gianmarco Onofri e prodotto da Splendore con il contributo di Italia Music Export per il Primavera Pro Festival di Barcellona di quest’anno, OMG rilancia l’idea del live digitale musicale ibridandolo con teatro e arti performative con l'idea che il digitale possa diventare uno spazio parallelo per la sperimentazione libera e DIY.



Splendore è un artista, producer, dj queer italiano, il primo ad aver portato l'hyperpop in Italia. Nel novembre 2020 ha pubblicato il suo primo EP,OMG, am I really feeling these feeling I’m feeling right now?, Ha remixato artisti come Cosmo, Myss Keta, Lorenzo BITW, Populous, Club Domani. È membro fondatore di Ivreatronic, collettivo di dj, producer, artisti eporediese. È volto della campagna Pride di Spotify Italia