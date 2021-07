Luca Sallemi svela le sue Verità Nascoste: il video

Tempi duri quelli che abbiamo attraversato e sopportato durante questa lunga ed estenuante pandemia; ma se l’attenzione è stata posta soprattutto sul numero dei contagi, dei ricoveri e dei decessi, pochi invece hanno attenzionato l’inesorabile “crollo” di molti rapporti amorosi, solidi e non, che a causa dei vari lockdown e delle red zone hanno ceduto inesorabilmente all’apatia, all’insicurezza, alla noia ma soprattutto alla mancanza di contatto fisico diretto o, all’ eccesso di presenza con conseguente mancanza di spazi per se stessi.



Seppur viviamo in un’epoca digitale che ci permette di mantenere costanti i rapporti con gli altri attraverso videochiamate, scambi di messaggistica istantanea e social media, saper di essere “costretti” a mantenere i rapporti in maniera fredda e distaccata solamente attraverso questi canali ha messo in crisi le relazioni i sentimenti la considerazione di sé e degli altri. I social spesso usati come mezzi per distrarsi possono riservare “trappole” ed ostacoli alla coppia, scorciatoie e labirinti in cui rifugiarsi per sfuggire alla quotidianità.



Il brano in questione “Verità nascoste”, scritto e musicato da me, parte da questo contesto in cui tutti ci siamo ritrovati, e tratta una delle tante testimonianze di “storia finita male”, nata su presupposti diversi, concreti e tangibili e che di botto vede crollare tutte le certezze fin lì acquisite. Silenzi, sospetti, freddezza, sguardi bassi, e verità nascoste che non vengono rivelate e portano l’altro ad interrogarsi continuamente su che cosa abbia potuto sbagliare, cosa è andato storto e perché proprio a lui. Voglia di riscatto, rivalsa incredulità e delusione segnano il mood della canzone.



Verità nascoste fa seguito ad altri brani scritti e composti da me come La fine del Mondo, Le stagioni e Beat irregolare prodotti in collaborazione con Estrus Music di F. Fatuzzo. Per il videoclip, con la regia di Fabio Vindigni, ho scelto come cornice la mia adorata Sicilia, nel territorio del ragusano in prossimità della riserva naturale del Pino d’Aleppo e le zone costiere di Scoglitti e Punta Braccetto. Toni caldi e territorio arso dal calore dei 40 gradi sotto un cielo colorato di giallo dalla sabbia del Sahara mitigati dal blu intenso del mare mediterraneo.