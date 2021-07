Marquica ci accompagna con la sua musica a quota 40: il video

40 è la mia nuova canzone Pop dal sound Funky, scritta durante l'ultimo Lockdown, nata per celebrare i 40 anni e l'età in cui la donna compie un nuovo di giro di boa fondamentale per la sua crescita. 40 è un inno alla vita e alla leggerezza consapevole, 40 é ascoltarsi e cantare forte, ovunque, 40 è amarsi ed amare il caos che abbiamo sotto la pelle, 40 è non stare zitte/i, ballare dove ci pare e piace, 40 è il senso di libertà che la donna, soprattutto a 40 anni, può finalmente indossare felicemente perché ha compreso di essere completa.



Questo brano nasce come regalo per i miei 40 anni, durante la scrittura mi sono chiesta quanto le domande che a ogni età ci vengono poste dal mondo fuori influenzino le nostre azioni e scelte, e per quanto tempo ancora siamo disposte/i ad accoglierle, farle nostre, lasciarle andare o riderci sopra. Nella canzone canto Come Queen Elisabetta dal suo cocchio salutare i consigli per gli acquisti, spesso non richiesti, con un bel grazie e le mani in alto, in segno vero di gratitudine, consapevoli che il nostro fulcro, e tutto questo sentire, siano la cosa più importante per stare bene con noi stesse/i. La libertà che canto è quella dell'amor proprio, che è una conquista, una rinascita, una porta, un passaggio, proprio come i 40 anni.



Spesso Il Mondo fuori non fa sconti ecco perché possiamo amare i nostri fili scoperti, la fragilità così come l'essere ambiziose/i , senza dover giustificarci più con nessuno. Per anni, per millenni, le donne non si sono sentite abbastanza belle, buone, gentili, amorevoli, determinate, madri, compagne, imprenditrici, come se, geneticamente e antropologicamente, altri e altre avessero deciso fin dalla nascita il confine del nostro esserci, il nostro posto. Direi che è il momento di cambiare e sento che mai come ora stiamo vivendo storicamente qualcosa di fortissimo e interessante, una svolta epocale che sono certa porterà gli esseri umani ad un nuovo livello di consapevolezza e diritti per tutti. 40 è un inno, un Mantra da cantarci ripetutamente per sentirci meno sole/i, più vive/i, sapendo che un giorno, spontaneamente, avverrà un decluttering emotivo e personale importante. Il mio è giunto quest'anno e questo brano testimonia ciò che sento davvero adesso, e sono certa che in molte/i ci si ritroveranno per il testo e per il sound energico.



L'idea del video è arrivata naturalmente, volevo inizialmente 40 donne, ma la situazione pandemica mondiale mi ha portata a sceglierne meno, ma con maggior cura e qualità. Ognuna di loro rappresenta la verità e durante il playback della canzone si muovono e fanno ciò che sono nella vita reale. Una chef, una suonatrice di gong, un'autrice televisiva, una fotografa, una illustratrice mamma, una intrattenitrice che fa bolle di sapone giganti, una danzatrice del ventre, una sportiva. Volevo autenticità e sono molto felice di quello che abbiamo realizzato, diretto

magistralmente dal regista e artista Lorenzo Avanzi, che da anni cura il mio progetto

artistico.