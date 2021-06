Ummo tornano col singolo Godimi: il video

Il brano è la storia di un extraterrestre che approda sul pianeta Terra per sconfiggere tutte le sue ansie e paure per riprendere in mano la bellezza e la potenza della propria vita. Il video è introdotto da un testo di Chris, il frontman del gruppo

Salve terrestri, qui è Cris, il cantante degli UMMO. Siamo atterrati sul vostro pianeta nel 2012 e tra concerti, album e singoli pubblicati abbiamo avuto modo di farvi conoscere la nostra musica e soprattutto la nostra follia. Dopo tanta attesa siamo tornati tra voi con "GODIMI", il nuovo singolo, accompagnandolo con un videoclip, per la regia di Manuel Guaglianone, davvero ambiguo e colmo di metafore aliene che non aspettano altro che essere viste e gustate! La storia di un extraterrestre che approda sul pianeta Terra, il vostro pianeta, per sconfiggere tutte le sue ansie e paure per riprendere in mano la bellezza e la potenza della propria vita. Il racconto della fantascientifica nascita di un antidoto che tramite la musica vuole trasportare ogni terrestre sul pianeta UMMO! Ed è anche la nostra storia ovvero quella di una band di alieni che, vagando tra galassie, si è innamorata della vostra umanità. “GODIMI” è una diretta e sensuale invocazione a godere di ciò che ogni anima realmente è: unica e speciale. Una dichiarazione d’amore senza limiti.



Per questo nei nostri spettacoli non cerchiamo solo di suonare, ma tentiamo sempre di far vivere delle vere e proprie esperienze ancestrali, aliene, tramite anche

l'erotismo e l'esoterismo. Un viaggio fuori e dentro ognuno di noi alla scoperta del proprio universo. La musica è il vero e solenne legame tra mondi e razze, senza alcuna distinzione. Componendo "GODIMI" ho voluto far lanciare agli UMMO un messaggio chiaro e diretto, un messaggio di speranza per poter rivivere "un'altra prima volta" ognuno nella propria vita sotto ogni forma di espressione sensoriale. I limiti e i confini li troviamo davvero stupidi e innaturali. Sul pianeta UMMO non sono mai esistiti! Parole come muri, nazioni, superiore, inferiore, diverso, dittatura non sono concepibili. Siamo semplicemente tutti UMMITI, legati tra noi da rispetto, arte, letteratura e l'amore per David Bowie, Freddie Mercury, Matthew Bellamy e i Decibel, alieni anch'essi ma provenienti da altri pianeti! Non lo sapevate vero??!! Il prossimo tour partirà tra Agosto/Settembre 2021 e porteremo, insieme alla mia pazza band, composta da Cristian alla chitarra, Greg al basso e Federico (Bubba) alla batteria, la nostra musica e il nostro grido a suon di Rock, Elettronica, Pop e non so cos'altro, per lanciare il messaggio che anche voi su questo folle, complicato, ma meraviglioso pianeta siete tutti uguali: semplicemente, dannatamente, eroticamente cittadini del pianeta Terra! Parti integranti di uno sconfinato e immaginifico cosmo che non aspetta altro di essere esplorato. Ah... sul vostro pianeta abbiamo comprato anche dischi dei grandi Battisti, Celentano e Vasco, degli insuperabili Metallica, degli

eclettici Subsonica e Radiohead, del rock dei Led Zeppelin, Nirvana e Alter Bridge e di molti altri. E se ve lo state chiedendo vi accontento subito: sì, ascoltiamo e appoggiamo anche questa curiosa e intrigante rivoluzione musicale dei Måneskin! Adesso risaliamo sull'astronave, anche gli alieni mangiano e dormono, ma siccome ce lo avete chiesto in tanti... sulla copertina di "GODIMI" non c'è nessuna candela afrodisiaca o chissà quale artefatto alieno, ma bensì un “Calippo” fucsia come simbolo di piacere intenso! A presto terrestri e ascoltate "GODIMI"!