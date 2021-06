L'energia dei Lambstone è tutta in Waste: il video

Il singolo Waste segna il nostro ritorno, tanto rimandato a causa della pandemia. L’abbiamo scritta nel 2019, quando nel mondo il populismo sembrava essere l’unica via per ottenere il consenso da parte dei governi. Promesse, sussidi di stato, gli immigrati come capro espiatorio e poi lo sdoganamento delle armi, cosa che con Trump ha tragicamente raggiunto il suo apice negli States.



Con il secondo album puntiamo decisamente più in alto, da qui l titolo Higher. Abbiamo voluto dare un vestito contemporaneo al nostro rock che affonda le radici negli anni '90, con una produzione che ne esaltasse il lato emozionale, da sempre il nostro tratto fondamentale. Ecco perchè l’aggiunta di archi e tastiere, realizzati a Londra con Burak Kahraman, sotto la supervisione del nostro produttore di fiducia Pietro Foresti. Quest’album, in uscita a gennaio 2022, risulta sicuramente più variegato e creativo del primo. Si va dai ritmi pulsanti della title-track “Higher”, fino ai toni drammatici di “Revenant”, il brano più ambizioso, nato dall'adattamento di dialoghi tratti dall’omonimo film di Iñárritu con Leo Di Caprio.

Nel 2015 abbiamo esordito col singolo “Grace” poi è arrivato l’album “Hunters & Queens” del 2017 pubblicato da Vrec. Da quel momento abbiamo capito le nostre potenzialità e il progetto ha fatto un salto di qualità, con aperture importanti come quella per i Black Stone Cherry al Pistoia Blues Festival, oppure con gli L.A. Guns per il reunion tour. I Lambstone sono nati a Milano, Lambrate (da qui il nome), ma il progetto ha respiro internazionale, perchè il rock è un linguaggio che vuole unire, saltando confini e bariere geografiche. Ecco perchè per il secondo album, oltre alla nostra label Vrec (distribuita da Audioglobe e Believe Digital) ci avvarremo anche della partnership con l’agenzia Alpha Records per la distribuzione in America, Russia, Giappone ed Africa.