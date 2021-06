Esseho, dopo l'album Aspartame è il momento del tour

Classe 1997, autore e produttore di Roma, Esseho, all'anagrafe Matteo Montalesi, ha debuttato nel 2020 con il singolo Bambi, con cui ha rapidamente conquistato l’attenzione della stampa e ottenuto un grande apprezzamento sulle principali

piattaforme streaming, seguito dai singoli Costellazioni e Michelle, entrambi presenti nell'album Aspartame.



Come sarà il tuo tour? Domani il debutto a Roma, parti in casa.

Saremo a Villa Ada e parto con un sold out. E' un tour acustico, sarò da solo sul palco.

Il lockdown come ha cambiato il disco?

L’idea originaria è rimasta la stessa. Ho scritto nel frattempo Tiro Mancino ma nel pezzo non parlo della quarantena.

Bambi racconta una giornata tipo: che c’entra il Lambrusco con Roma?

Ci beviamo tutto, non c’è una grande selezione. In quel momento c’era quello ed è entrato nella canzone.

Si può ancora fumare nudi in balcone senza finire sui social?

Forse no. Ma se lo fai di notte forse te la cavi.

Virgola è un brano romantico, tu nella vita lo sei? Oppure lo diventi con dosi abbondanti di Aspartàme?

Magari lo divento mentre scrivo le canzoni, dipende. Il brano è romantico, diciamo di sì con di certo l'aspartame mi è più facile.

C’è una costellazione che più ti affascina?

Mi piace parecchio Andromeda ma anche quella del Toro.

Per cosa ti lecchi i baffi come i gatti?

Il brano gioca sul dico e non dico. Comunque per tutto quello che mi fa un po’ stare bene.

E per cosa daresti tutto il braccio e non solo il dito?

Per le persone cui voglio bene. Per loro darei qualsiasi cosa pure il braccio vero.

Per farti pescare c’è chi usa le calze a rete: tu cosa usi per pescare?

Uso la musica e la chitarra. Sempre stata carta vincente.

Tra Beatles e Rolling Stones presumo tu preferisca i Fab Four visto che una canzone si chiama Michelle.

Mi tiro fuori dalla contesa, mi piacciono entrambi un botto.

Hai deciso se giocare a sasso, carta o morsi?

E’ un gioco unico non si può scindere il trittico.

Useresti la Coca Cola come shampoo, come la tua amica?

Non uso più niente e continuo così, ma penso di no.

In un album con la chitarra dominante chiudi con Tiro Mancino che è al piano: è un segnale per la musica che verrà?

Non è un episodio, quindi non posso esclude niente. Oggi non so che musica farò domani sera ma non ti assicuro che non è l'unico brano solo piano.

Che estate vivrai?

Non sono un fan delle vacanze, mi metto a scrivere e lavorare. E a fare concerti!