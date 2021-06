Panama, il nuovo singolo di Capo Plaza feat. Aya Nakamura

Chi è Aya Nakamura

Dopo hit estive come ‘Djadja’ con Maluma e il recente successo virale su TikTok ‘Copines” (oltre 331 milioni e mezzo di views su YouTube), Aya Nakamura è una delle figure più importanti della musica francese contemporanea, rima artista in Francia con 7 tracce nella top10 della classifica, oltre 2 miliardi e mezzo di visualizzazioni sul suo canale Youtube. Aya è stata definita “One of the most important acts in Europe now, musically and socially” dal The New York Times, chiudendo il 2020 come la cantante francofona con più streaming al mondo per il terzo anno consecutivo. Nel 2021 ha ricevuto la sua seconda nomination ai BET Awards come Best International Act. Ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Bobo”.