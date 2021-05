Marvin Gaye, What's Going On compie 50 anni: cosa sapere dell'album

L’album ricopre un posto speciale nella discografia del cantautore, perché è il primo e ultimo album “politico” in mezzo a canzoni per lo più leggere, sentimentali. I nove brani del disco raccontano le proteste per la guerra in Vietnam e la condizione dei veterani, le lotte dei Movimenti per i diritti civili, il nuovo femminismo, la libera espressione della sessualità, l 'ambientalismo . Non solo: anche il diffondersi dell'eroina, del disagio, della povertà. Viene considerato una sorta di concept album , dato che alcune tracce fanno da introduzione alla successiva. Viene anche catalogato come album Song Cycle , perché la traccia finale riprende la traccia iniziale. Questo album arrivò dopo tre anni di silenzio. "Negli ultimi tre anni la mia disillusione è terribilmente aumentata" raccontò Marvin Gaye in un'intervista del 1971. "Mi sono ritirato dalla mia immagine pubblica, mi sono preso il tempo per riflettere sulla mia vita e sull'America specialmente, perché è qui che vivo. What's Going On mostra l'emozione che ho nei confronti del mio Paese: dovremmo cercare tutti di integrare le nostre vite in una sfera superiore". Tra i motori che accesero l'album ci fu il ritorno del fratello Frankie dalla guerra in Vietnam . "Tutti i miei racconti avevano a che fare con il sangue. Ma ciò che più colpì Marvin erano le storie dei bambini che in Vietnam cercavano cibo nei cassonetti dell'immondizia” raccontò Frankie Gaye. "Marvin iniziò a capire che poteva fare molto attraverso la musica".

Marvin Gaye, What's Going On: l'accoglienza

What's Going On ebbe subito un grande successo di pubblico e critica. Rimase per oltre un anno nella classifica degli album pop di Billboard e le vendite superarono i 2 milioni di copie fino alla fine del 1972. Billboard gli attribuì il "Billboard Trendsetter Award" del 1971. Dal 2003 è entrato a far parte della lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone, piazzandosi al primo posto nel 2020. La title track si è posizionata invece alla posizione numero 4 nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. Un sondaggio del 1999 condotto dal giornale inglese Guardian/Observer lo nominò "Miglior album del XX secolo". Nel 1997, si posizionò al numero 17 della classifica dei migliori album di tutti i tempi secondo il sondaggio Music of the Millennium, condotto da HMV, Channel 4, The Guardian e Classic FM. Furono molti gli artisti che si cimentarono in cover di pezzi dell'album, tra questi ricordiamo Aretha Franklin (Wholly Holy in Amazing Grace) e Donny Hathaway (What's Going On in Donny Hathaway in performance) nel 1972.

Marvin Gaye, What's Going On: tracce

Lato A

What's Going On (Al Clevland, Marvin Gaye, Renaldo Benson) - 3:52 What's Happening Brother (James Nyx, M. Gaye) - 2:44 Flyin' High (In the Friendly Sky) (M. Gaye, Anna Gordy Gaye, Elgie Stover) - 3:49 Save the Children (Clevland, M. Gaye, Benson) - 4:03 God is Love (M. Gaye, A. Gaye, Stover, Nyx) - 1:49 Mercy Mercy Me (The Ecology) (M. Gaye) – 3:49

