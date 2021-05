Theme of Rome – Danger Mouse

Orchestrato da Daniele Luppi, cuore nero gocciolante in copertina, è un progetto –tributo sound cinematico italiano, registrato a Roma con l’ausilio dei musicisti dell’epoca (inclusa Edda dell’Orso).



Roma Stasera – Carlo Rustichelli / Lando Fiorini



Dal film Assassinio sul Tevere, musica di Rustichelli e l’inconfondibile crooning di Lando: Roma, dietro ogni ombra de strada c'è un portone, 'na storia, un po' dorce, un po' amara, ma vera.



Roma, l’altra faccia della violenza – Bixio Frizzi Tempera



Qui si gioca in casa con una colonna sonora Cinevox 100 per 100, titolo in pieno stile poliziottesco, contiene parecchi elementi sonori sia funky sia horror, per infiniti inseguimenti di periferia.



Franco Califano – Roma Nuda



Andamento da balera, fisarmoniche e mandolini, per un’epica passeggiata tra i vicoli della città addormentata. A chi non è mai capitato di trovarsi nella stessa situazione? Il “Califfo” non perdona.



Roma a Mano Armata - Franco Micalizzi



Altro maestro da noi quasi venerato, icona della nostra musica preferita. Anche lui, come Morricone e Stelvio Cipriani, molto romano e autentico. Il film (Merli e Milian) è una pietra miliare.



Aria di Roma da “Fellini’s Roma” - Nino Rota



Ascolti questi passaggi d’orchestra da camera e sei nella Roma monumentale, alla corte degli imperatori. Un legame tra musica e film tra i più potenti in assoluto, e la pellicola –inutile dirlo – è un capolavoro.



Un Sacco Bello (titoli coda) – Ennio Morricone



Altro brano Cinevox. All’ascolto delle prime note fischiate dal maestro Alessandroni sei proiettato direttamente a viale Garibaldi, in pieno Trastevere, mentre percorri la salita sui sampietrini.



Rome - Phoenix



Omaggio non so quanto sentito a Roma da parte della band francese. Sono qui perché ci piacciono, il sound è fresco e ci fa battere il piede, anche se forse hanno fatto di meglio.



E nun ce vojo sta - Guido e Maurizio de Angelis / Alberto Griso



Dal Film Squadra Antifurto, canzone di malavita romana. Pasta sonora anni '70, batteria ovattata e giro di basso incalzante, pianoforti blue e ottoni insidiosi, voce rauca del cantante di borgata con testo “nero”.



Arrivederci Roma – Santo & Johnny



Versione sghemba in chitarra slide del famoso motivo di Rascel, anche questa super-datata ma più rispondente ai nostri gusti, epurata della lista di attrazioni turistiche del testo.



Cinema Roma – Starship 9



Dedicata alla vita romana, una immaginaria colonna sonora della malinconica seduzione in technicolor a cui siamo esposti ogni giorno. L’intreccio di accordi al pianoforte fa da sfondo al tema di sax “mediterraneo”.