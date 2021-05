Ski & Wok, c'è la raccolta Rockstar 99 - Parte 1

Rockstar 99 - Parte 1 segna il debutto in Ep di Ski & Wok, il duo trapper che nell’ultimo periodo sta conquistando molti consensi. I due coloratissimi giovani classe ’99 racchiudono la loro essenza in questo lavoro ricchissimo di collaborazioni (Jake La Furia, MamboLosco, Pyrex e Thelonious B) ed energia. Li abbiamo incontrati (virtualmente) per farci raccontare il loro progetto.



Partiamo da questa parte 1?

L'Ep racchiude otto inediti e include tante collaborazioni tra cui Jacke La Furia.

La prima canzone risale a circa due anni fa.

C'è un brano preferito?

E' Rockstar 99 la traccia a cui teniamo di più, che è anche quella che introduce al progetto.

Come vi siete conosciuti?

A scuola e abbiamo sempre voluto fare musica, avevamo questa ambizione

comune e abbiamo iniziato prima come un gioco, poi sono arrivati i numeri che crescevano sempre e abbiamo capito che era diventato un lavoro.

Insomma, una sorpresa.

In un certo senso sì. Per noi l’importante è divertirci e ci divertiamo in tutto ciò che facciamo: la musica è diventata un lavoro senza nemmeno che ce ne accorgessimo.

Avete tante collaborazioni: come sono nate e di quale andate più orgogliosi?

Tutte sono con artisti che già conoscevamo e rispettiamo, quello che ci

stupiti di più è Jake La Furia: da piccoli lo ascoltavamo, siamo suoi fan e questo ci ha resi molto orgogliosi. Il brano con Pirex è nato in studio, ci abbiamo messo un ora, è nato in modo molto naturale. La traccia con Mambo Losco è spietata, è nata a distanza. Con Bob ci siamo incontrati a Milano e ci siamo trovati subito, anche loro sono ragazzi di Roma come noi.

Con che musica siete cresciuti?

Abbiamo sempre ascoltato tanta musica americana, in Italia ci piacevano molto i Club Dogo.

L’amore è un’arma a doppio taglio, come vivete l’amore?

Lo spieghiamo in un nostro brano: tu puoi crederci però è difficile per come viviamo

noi, sempre in viaggio.

Che rapporto avete con i vostri fan?

Bellissimo! Racchiudono una fascia d’eta molto ampia dai giovanissimi fino a

ragazzi di 25/27 anni. Siamo esplosi in quarantena senza quasi rendercene conto, ci siamo accorti del successo ottenuto perché la scorsa estate ci hanno chiamato per fare delle serate nei locali. E quella dimensione ci manca molto: la parte umana con i fan è la cosa più importante e più bella della carriera di un’artista.

Ci sarà una Parte 2?

Sicuramente, con collaborazioni che abbiamo già chiuso, siamo sempre al lavoro.

Ora state a Milano, cosa vi manca di più di Roma?

Gli amici! Siamo saliti a Milano per lavoro, ma la nostra città sarà sempre Roma, non possiamo farne a meno.