Franco Battiato, nel 1984 all'Eurovision con "I Treni di Tozeur"

Tempo di Eurovision in tutto il continente e anche per l'Italia, che è tra le favorite dei bookmakers con Zitti e buoni dei Maneskin (tutto sull'Eurovision Song Contest). Sulla cima della rassegna musicale più importante d'Europa, il tricolore ha sventolato solo nel 1964 (Gigliola Cinquetti, Non ho l'età) e nel 1990 (Toto Cutugno, Insieme 1992), ma in queste ore c'è almeno un'altra grande canzone che merita di essere ricordata.

approfondimento Addio a Franco Battiato, il Maestro è morto a 76 anni. FOTOSTORIA Il diluvio di ricordi, omaggi e citazioni che in queste ore stanno interessando l'opera omnia del grande Franco Battiato (SPECIALE) comprende naturalmente anche I treni di Tozeur, una delle canzoni più eleganti ed evocative del Maestro, che fu portata in gara all'edizione 1984 dell'Eurofestival, svoltasi a Lussemburgo, insieme ad Alice. Allora non c'era l'usanza di far partecipare i vincitori del Festival di Sanremo (abitudine assunta regolarmente solo dal 2011): Alice si era aggiudicata l'Euro Festival dopo aver vinto l'edizione 1983 del programma televisivo Azzurro con Chanson Egocentrique, altro pezzo scritto a quattro mani con Battiato.