Eurovision 2021: la scaletta della prima semifinale di stasera

Questa sera, martedì 18 maggio 2021, andrà in onda la prima semifinale della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest, il concorso musicale che ogni anno premia la miglior canzone a livello europeo. L’intero spettacolo, in diretta dall’Ahoy Arena di Rotterdam, sarà trasmesso in eurovisione su Rai 4, dalle 20:45; lo stesso avverrà anche giovedì 20 maggio in occasione della seconda semifinale. In Italia, entrambe le serate live vedranno il commento dei radiofonici Saverio Raimondo ed Ema Stockholma. A darsi battaglia per conquistare un posto nella finalissima di sabato 22 maggio, saranno ben 16 concorrenti in rappresentanza delle proprie nazioni. Ecco la scaletta completa della prima semifinale.